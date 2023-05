Ukrajina tvrdí, že za posledné dni dobyla oblasť pri Bachmute

Kyjev 16. mája (TASR) — Ukrajinské sily tvrdia, že v posledných dňoch dobyli späť zhruba 20 kilometrov štvorcových územia v okolí mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe krajiny, ktoré predtým obsadili ruské invázne jednotky. V utorok to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, ktorú citujú denník The Guardian a agentúra AFP.



"Za posledné dni oslobodili naši vojaci približne 20 kilometrov štvorcových severne a južne od predmestia Bachmutu," napísala Maľarová na platforme Telegram. Dodala, že "nepriateľ do istej miery postupuje v samotnom Bachmute, pričom toto mesto delostrelectvom úplne ničí". Moskva zároveň podľa jej slov zhromažďuje jednotky profesionálnych výsadkárov.



"Ťažké boje pokračujú s rôznymi výsledkami. V súčasnej situácii robia naši vojaci všetko, čo je v ich silách," uviedla Maľarová na sociálnej sieti. "Skutočnosť, že obrana Bachmutu trvá toľko mesiacov a v určitých oblastiach dochádza k postupu, je dôkazom sily našich bojovníkov a vysokej úrovne profesionality obranného velenia," dodala.



Pripomenula, že "nepriateľ má výhodu v počte ľudí a zbraní". Zároveň však podľa jej slov nedokázalo Rusko "vďaka konaniu našej armády od minulého leta uskutočniť svoje plány" v oblasti Bachmutu.