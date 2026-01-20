< sekcia Zahraničie
Ukrajina tvrdí, že zadržala Rusa, ktorý zabil deväť vojnových zajatcov

Autor TASR
Kyjev 20. januára (TASR) - Ukrajinská tajná služba SBU zadržala Rusa zodpovedného za vraždu deviatich ukrajinských vojenských zajatcov v ruskej Kurskej oblasti. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informoval prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
„Nájdeme každého ruského vraha. Každý z nich sa bude zodpovedať,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve. Zástupcu šéfa SBU Olexandra Poklada inštruoval, aby zverejnil ďalšie podrobnosti.
Kedy presne k vražde ukrajinských vojakov došlo nie je zrejmé. Zelenskyj vo svojom videu spomína „október minulého roka“, avšak podľa DPA mal pravdepodobne na mysli október 2024 - niekoľko mesiacov po tom, čo ukrajinské jednotky začali svoju ofenzívu v Kurskej oblasti. Ruské sily odrážali ofenzívu niekoľko mesiacov a koncom apríla 2025 vyhlásili región za oslobodený.
Podľa údajov Inštitútu pre vojnové a mierové spravodajstvo (IWPR) z januára Ukrajina vie o viac ako 330 prípadoch, v ktorých jej vojaci zahynuli v ruskom zajatí.
