Ukrajina tvrdí, že zasiahla ropnú prečerpávaciu stanicu na Kryme
Autor TASR
Kyjev 10. novembra (TASR) - Ukrajinské špeciálne jednotky v pondelok oznámili, že pri nočnom dronovom útoku úspešne zasiahli prečerpávaciu stanicu v areáli ruského ropného skladu na okupovanom Krymskom polostrove. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Hvardijské skladisko ropy je dôležitým prvkom palivového a logistického systému okupačných síl v Kryme. Má význam pre zabezpečenie vojenských objektov a dopravy nepriateľskej armády,“ uvádza sa vo vyhlásení špeciálnych síl na sieti Telegram.
Počas ukrajinského dronového útoku na Krymský polostrov v nedeľu neskoro večer hlásili miestni obyvatelia niekoľko výbuchov. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že protivzdušná obrana zostrelila desať ukrajinských dronov.
Ukrajina od tohto leta zintenzívnila svoje útoky na ropné sklady, rafinérie a terminály v Rusku. Svoju taktiku zdôvodňuje tým, že tieto priemyselné objekty zásobujú ruské jednotky na Ukrajine. Kým Moskva útoky ukrajinskej armády označuje za teroristické činy, Kyjev tvrdí, že ide o údery na legitímne ciele vo vojne, ktorú Rusko rozpútalo vo februári 2022.
