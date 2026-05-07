Štvrtok 7. máj 2026
Ukrajina tvrdí, že zasiahla ruskú loď v Kaspickom mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ukrajina tvrdí, že korveta kotvila v prístave Kaspijsk v Dagestane.

Autor TASR
Kyjev 7. mája (TASR) - Ukrajinská armáda vo štvrtok vyhlásila, že zasiahla ruské plavidlo v Kaspickom mori schopné odpaľovať riadené strely Kalibr. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ukrajinský generálny štáb na sociálnej sieti Facebook uviedol, že zasiahol korvetu triedy Karakurt. K príspevku pridal aj zrejme dronom zhotovený termografický záber plavidla po zásahu. Rozsah škôd nie je známy.

Ukrajina tvrdí, že korveta kotvila v prístave Kaspijsk v Dagestane. V uplynulých dňoch opakovane hlásila útoky na ruské námorné ciele aj v Čiernom a Baltskom mori.

Agentúra DPA uvádza, že Rusko od začiatku vojny používa svoje námorníctvo vrátane plavidiel v Kaspickom mori na odpaľovanie rakiet proti ukrajinským mestám. Často pri tom nasadzuje práve strely s plochou dráhou letu Kalibr s vysokou ničivosťou.
