Ukrajina tvrdí, že zasiahla ruských vojakov pri Dnepri

Kyjev 22. februára (TASR) - Ukrajinská armáda vo štvrtok uviedla, že v stredu zaútočila na výcvikovú zónu na Ruskom okupovanom východnom brehu rieky Dneper v ukrajinskej Chersonskej oblasti a v dôsledku tohto útoku tam zahynuli desiatky ruských vojakov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Najmenej 60 útočníkov sa určite nevráti na svoje bojové pozície," uviedla hovorkyňa veliteľstva ukrajinskej armády na juhu Natalija Humenjuková s tým, že ukrajinská armáda zasiahla oblasť, kde cvičili ruské jednotky nasadené do boja o obec Krynky na východnom brehu Dnepru.



Neskôr pre AFP dodala, že celkovo tri útoky zasiahli výcvikovú zónu pri obci Podo-Kalynivka, a okolo 60 vojakov "zahynulo alebo utrpelo vážne zranenia".



K útoku došlo deň na to, ako ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že ruské sily dobyli Krynky. Ukrajinská armáda to poprela a uviedla, že ruské sily síce zaútočili na Krynky, ale utrpeli "značné straty" a ustúpili.



Jeden z najväčších ruských telegramových kanálov Rybar píšucich o vojne vo štvrtok uviedol, že došlo k trom útokom na výcvikovú zónu v oblasti ukrajinského národného parku Oleškivski piski, ktorý sa nachádza asi 15 kilometrov od Kryniek. Dodal, že v tejto obci stále prebiehajú boje a nachádza sa tam malý počet ukrajinských vojakov, ktorí sú zásobovaní z druhej strany Dnepru, ktorú má pod kontrolou Ukrajina.



Ukrajina údajne v utorok uskutočnila podobný útok na výcvikovú zónu neďaleko Ruskom kontrolovaného mesta Volnovacha v Doneckej oblasti. Pravdepodobne tam tiež došlo k mnohým obetiam.



Ruská redakcia stanice BBC uviedla, že vojaci z ruskej 36. motostreleckej brigády so sídlom na Sibíri sa zoradili na cvičisku a čakali na príchod veliteľa. Najmenej 60 z nich následne zahynulo.