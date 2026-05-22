Ukrajina tvrdí, že zasiahla veliteľstvo; Putin nariadil odvetu
Autor TASR
Moskva 22. mája (TASR) - Počet obetí piatkového dronového útoku na školu v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti sa zvýšil na najmenej šesť. Zranené sú desiatky ľudí a 15 osôb je nezvestných, oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Úder šéf Kremľa odsúdil a nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení. Kyjev v reakcii potvrdil vykonanie útoku, podľa neho však bolo zasiahnuté vojenské veliteľstvo. Poprel, že by útočil na civilistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasčnik na sociálnych sieťach predtým uviedol, že na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v noci zaútočili ukrajinské drony. V internáte bolo v tom čase podľa neho 86 tínedžerov vo veku od 14 do 18 rokov. Pôvodne hlásil štyroch mŕtvych.
„V súčasnosti je známe, že šesť ľudí zahynulo, 39 bolo zranených a 15 ľudí je nezvestných, pričom pátranie v troskách stále prebieha,“ povedal Putin na stretnutí s absolventmi prezidentského programu Čas hrdinov, ktorého cieľom je dostať do verejných funkcií veteránov bojov na Ukrajine.
Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl vo vyhlásení uviedol, že armáda pri útoku zasiahla „jedno z veliteľstiev jednotky Rubikon“ v oblasti mesta Starobiľsk. Podľa AFP štáb tvrdil, že Rusko vo svojich médiách „aktívne šíri zavádzajúce informácie o údajných útokoch ukrajinských ozbrojených síl na objekty civilnej infraštruktúry“.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie už skôr obvinil Ukrajinu, že na budovu podnikla nálety štyrmi dronmi, v dôsledku čoho sa prakticky zrútila. Podľa Putina sa v blízkosti internátu nenachádzajú žiadne vojenské zariadenia. Úder označil za teroristický.
Starobiľsk leží približne 65 kilometrov od frontovej línie na východe Ukrajiny. Ruské jednotky toto mesto obsadili krátko po začiatku invázie v roku 2022.
Putin v piatok na zmienenom podujatí vysielanom v televízii podľa agentúry TASS tiež pripustil, že Rusko má v oblasti bojov na Ukrajine ťažkosti. „Problémov je veľa,“ povedal s tým, že súčasnú situáciu v teréne dôkladne pozná. Taktiež vyhlásil, že Rusko vždy prekonalo akékoľvek ťažké skúšky a prekoná ich aj tentoraz.
