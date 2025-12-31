< sekcia Zahraničie
Ukrajina tvrdí, že zaútočila na sklad paliva a ropnú rafinériu v Rusku
Rusko sa k správe nevyjadrilo.
Autor TASR
Kyjev 31. decembra (TASR) - Ukrajinské drony zasiahli veľký sklad paliva v Jaroslavlianskej oblasti severovýchodne od Moskvy, v dôsledku čoho tam vypukol požiar, uviedli v stredu predstavitelia ukrajinskej tajnej služby (SBU). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„SBU naďalej s chirurgickou presnosťou narúša dodávky ruských ropných produktov v zahraničí a tiež pre vojská útočiace na Ukrajinu,“ citovala agentúra Ukrinform slová nemenovaného predstaviteľa. Spravodajská služba zverejnila video, na ktorom vidno veľký požiar, hoci presné miesto sa nepodarilo identifikovať. Rusko sa k správe nevyjadrilo.
Ukrajinské drony v stredu zaútočili aj na ďalšie ciele v Rusku. Na juhu Krasnodarského kraja vypukol podľa miestnych predstaviteľov požiar v ropnej rafinérii v čiernomorskom prístave Tuapse. Miestne orgány informovali, že sa plamene podarilo uhasiť. Pri útoku dronov údajne utrpeli zranenia dve osoby a podľa vyhlásenia došlo tiež k poškodeniu piatich domov a plynovodu. Agentúra Reuters odkazujúc na stanovisko generálneho štábu v Kyjeve uvádza, že boli poškodené aj zariadenia rafinérie a dve móla.
Ukrajina sa pri útokoch zameriava na ruský ropný priemysel, ktorý je dôležitý pre financovanie ruskej vojny, pripomína DPA.
„SBU naďalej s chirurgickou presnosťou narúša dodávky ruských ropných produktov v zahraničí a tiež pre vojská útočiace na Ukrajinu,“ citovala agentúra Ukrinform slová nemenovaného predstaviteľa. Spravodajská služba zverejnila video, na ktorom vidno veľký požiar, hoci presné miesto sa nepodarilo identifikovať. Rusko sa k správe nevyjadrilo.
Ukrajinské drony v stredu zaútočili aj na ďalšie ciele v Rusku. Na juhu Krasnodarského kraja vypukol podľa miestnych predstaviteľov požiar v ropnej rafinérii v čiernomorskom prístave Tuapse. Miestne orgány informovali, že sa plamene podarilo uhasiť. Pri útoku dronov údajne utrpeli zranenia dve osoby a podľa vyhlásenia došlo tiež k poškodeniu piatich domov a plynovodu. Agentúra Reuters odkazujúc na stanovisko generálneho štábu v Kyjeve uvádza, že boli poškodené aj zariadenia rafinérie a dve móla.
Ukrajina sa pri útokoch zameriava na ruský ropný priemysel, ktorý je dôležitý pre financovanie ruskej vojny, pripomína DPA.