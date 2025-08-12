< sekcia Zahraničie
Ukrajina tvrdí, že získala pod kontrolu dve dediny v Sumskej oblasti
Ukrajinský generálny štáb v pondelok večer na platforme Telegram uviedol, že ukrajinské sily oslobodili dediny Stepne a Novokosťantynivka v Sumskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajinské sily znovu získali pod kontrolu dve dediny v Sumskej oblasti, oznámila armáda. Podľa agentúry Reuters tak ide o pokračovanie nedávnych malých územných ziskov Kyjeva pozdĺž hranice s Ruskom pred piatkovým stretnutím prezidentov Spojených štátov a Ruska, píše TASR.
Ukrajinský generálny štáb v pondelok večer na platforme Telegram uviedol, že ukrajinské sily oslobodili dediny Stepne a Novokosťantynivka v Sumskej oblasti.
„Je to náročné, ale zdržiavame nepriateľa,“ napísal na sieti Facebook hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj po stretnutí s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskými predstaviteľmi. „V smere Sumy vedieme aktívne operácie a dosahujeme určité úspechy v postupe vpred a oslobodzovaní ukrajinského územia,“ dodal.
Najnovšie územné zisky Ukrajina hlási po tom, čo v nedeľu oznámila, že získala späť pod svoju kontrolu pohraničnú obec Bezsalivka, taktiež v spomínanej Sumskej oblasti.
Ukrajinským silám sa podarilo získať pod kontrolu tieto obce krátko pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina. Stretnutie sa uskutoční v piatok na Aljaške. Prezidenti budú hovoriť o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.
Reuters tvrdí, že ruské sily už mesiace zaznamenávajú územné zisky na Ukrajine a takmer denne hlásia dobytie ďalších dedín, a to najmä v Doneckej oblasti.
Podľa mapy ukrajinského kanálu Deep State ruské jednotky v súčasnosti kontrolujú približne 200 kilometrov štvorcových územia Sumskej oblasti, a celkovo približne 114.100 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.
Ukrajinský generálny štáb v pondelok večer na platforme Telegram uviedol, že ukrajinské sily oslobodili dediny Stepne a Novokosťantynivka v Sumskej oblasti.
„Je to náročné, ale zdržiavame nepriateľa,“ napísal na sieti Facebook hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj po stretnutí s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskými predstaviteľmi. „V smere Sumy vedieme aktívne operácie a dosahujeme určité úspechy v postupe vpred a oslobodzovaní ukrajinského územia,“ dodal.
Najnovšie územné zisky Ukrajina hlási po tom, čo v nedeľu oznámila, že získala späť pod svoju kontrolu pohraničnú obec Bezsalivka, taktiež v spomínanej Sumskej oblasti.
Ukrajinským silám sa podarilo získať pod kontrolu tieto obce krátko pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina. Stretnutie sa uskutoční v piatok na Aljaške. Prezidenti budú hovoriť o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.
Reuters tvrdí, že ruské sily už mesiace zaznamenávajú územné zisky na Ukrajine a takmer denne hlásia dobytie ďalších dedín, a to najmä v Doneckej oblasti.
Podľa mapy ukrajinského kanálu Deep State ruské jednotky v súčasnosti kontrolujú približne 200 kilometrov štvorcových územia Sumskej oblasti, a celkovo približne 114.100 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.