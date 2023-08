Ukrajina tvrdí, že zmarila pokus Rusov o prienik na svoje územie

Kyjev 1. augusta (TASR) — Ukrajinská pohraničná stráž v noci na utorok zmarila pokus ruskej diverznej skupiny o prienik na ukrajinské územie. V aplikácii Telegram to napísal minister vnútra Ihor Klymenko, informuje agentúra Reuters.



K pokusu o prekročenie hranice došlo v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny. Ukrajinská pohraničná stráž podľa Klymenka zastavila pokus "nepriateľskej diverzno-prieskumnej skupiny o prekročenie štátnej hranice Ukrajiny v oblasti obce Semenivka".



Veliteľ spoločného operačného veliteľstva ozbrojených síl Ukrajiny Serhij Najev informoval, že narušiteľmi boli štyri ozbrojené osoby. Ich pokus o prekročenie hranice bol zmarený paľbou z ukrajinskej strany.



Na posilnenie ochrany boli v oblasti nasadené zálohy štátnej pohraničnej služby a ukrajinských ozbrojených síl, dodal Najev.



Britský denník The Guardian doplnil, že Ukrajina posilnila svoj severný vojenský sektor po príchode žoldnierov z Vagnerovej skupiny do Bieloruska. Z rovnakého dôvodu k posilneniu ochrany svojich hraníc pristúpilo aj Poľsko.