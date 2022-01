Ukrajina tvrdí, že zneškodnila skupinu sabotérov ovládaných Moskvou

Kyjev 25. januára (TASR) - Ukrajinská kontrarozviedka v utorok oznámila, že zneškodnila skupinu sabotérov údajne ovládaných Moskvou, ktorí s cieľom "destabilizovať" situáciu pripravovali sériu útokov v pohraničných oblastiach Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) vo svojom vyhlásení spresnila, že v rámci svojej operácie zatkla dvoch obyvateľov Ukrajiny, z ktorých jeden má ruské občianstvo.



Zhabané bolo i "výbušné zariadenie, ručné zbrane a munícia".



Muži údajne plánovali "sériu ozbrojených útokov" na mestskú infraštruktúru. Podľa SBU skupinu "koordinovali ruské tajné služby".



Dvojica pôsobila v Charkove, meste s miliónom obyvateľov, ktoré sa nachádza neďaleko ruských hraníc na východe Ukrajiny, a v meste Žytomyr na strednej Ukrajine.



Agentúra Ukrinform napísala, že kandidátov do zločineckého gangu si dvojica vyberala v rámci fingovaného náboru zamestnancov do bezpečnostnej firmy. Využívali pri tom aj svoje kontakty s predstaviteľmi podsvetia.



Zdroj z orgánov činných v trestnom konaní pre agentúru AFP uviedol, že obaja muži boli bývalými príslušníkmi kománd s bojovými skúsenosťami. Verbovali údajne najmä Rusov, ktorí už spáchali násilné trestné činy.



Kyjev a Západ v posledných týždňoch obviňujú Rusko z hromadenia desiatok tisíc vojakov na ukrajinskej hranici, pričom to vnímajú ako prípravy na možnú inváziu i pokus o destabilizáciu situácie na Ukrajine.