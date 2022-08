Ukrajina údajne opäť dobyla vyše 40 obcí v Chersonskej oblasti

Kyjev 1. augusta (TASR) - Ukrajinskej armáde sa podarilo opätovne dobyť viac ako 40 obcí v strategicky dôležitej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Oznámil to v pondelok tamojší šéf ukrajinskej regionálnej správy Dmytro Butrij. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Dnes sa nám podarilo deokupovať 46 obcí v Chersonskej oblasti," uviedol Butrij vo vysielaní ukrajinskej štátnej televízie. Zároveň povedal, že niektoré z dobytých obcí sú z 90 percent zničené a aj v súčasnosti sú neustále ostreľované.



Podľa Butrija sa väčšina dobytých obcí nachádza na severe oblasti, pričom Ukrajine sa podarilo opätovne dobyť aj niekoľko obcí na juhu v blízkosti čiernomorského pobrežia a ťažko ostreľovaného mesta Mykolajiv.



Butrij ďalej uviedol, že humanitárna situácia v Chersonskej oblasti je kritická, a znova vyzval obyvateľov, ktorí v oblasti ostali, aby sa z nej evakuovali do bezpečnejších častí krajiny.



Ruská armáda dobyla strategický dôležitú Chersonoskú oblasť, ktorá leží na hraniciach s Ruskom anektovaným polostrovom Krym, v prvých dňoch invázie. Hlavné mesto oblasti Cherson Rusi dobyli 3. marca, píše AFP.



Ukrajinská armáda, posilnená modernými delostreleckými zbraňami zo Západu, však v uplynulých dňoch spustila na juhu krajiny protiútok. Ukrajinskí vojaci tam podnikajú útoky na ruské vojenské sklady a pozície nachádzajúce sa za frontovou líniou a podarilo sa im tiež zničiť mosty, cez ktoré Moskva dodávala zásoby svojim vojakom v Chersone.



Minulý mesiac jeden z ukrajinských predstaviteľov prisľúbil, že ukrajinská armáda dobyje späť Chersonskú oblasti do septembra, pripomína AFP.