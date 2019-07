Ukrajinský súd skonfiškoval zadržaný ruský tanker

O stredajšom zadržaní tankera v ukrajinskom prístave Izmajil, ktorý tam vplával pod názvom Nika Spirit, informoval o deň neskôr Ukrajinská bezpečnostná služba.

Kyjev 30. júla (TASR) - Súd v ukrajinskej metropole Kyjev vydal v utorok príkaz na konfiškáciu ruského tankera Nika Spirit, ktorý ukrajinské úrady 25. júla zadržali v prístave Izmajil. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej vojenskej prokuratúry.



"Po zvážení príslušnej žiadosti súd skonfiškoval uvedenú loď a dokumenty zhabané pri prehliadke (lode)," uviedol na Facebooku ukrajinský vojenský prokurátor Anatolyj Matyos. Podľa neho nie je porušením zákona vykonávať vyšetrovanie na tomto plavidle bez súhlasu ruského konzula.



"V súlade s normami existujúcich medzinárodných zmlúv ratifikovaných Ruskom a Ukrajinou nie je potrebné získať súhlas alebo povolenie zástupcu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu cudzieho štátu na vyšetrovacie činnosti v námornej alebo riečnej doprave na Ukrajine. Spravili sme to legálne," zdôraznil Matyos s tým, že proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa do piatich dní.



O stredajšom zadržaní tankera v ukrajinskom prístave Izmajil, ktorý tam vplával pod názvom Nika Spirit, informoval o deň neskôr Ukrajinská bezpečnostná služba. Tá tanker zadržala v spolupráci s vojenskou prokuratúrou.



Podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby však pohraničníci na základe medzinárodného informačného systému Equasis zistili, že ide o tanker NEYMA; použitý vlani na zablokovanie ukrajinských lodí v Kerčskom prielive.



Incident, pri ktorom ruské námorníctvo zadržalo tri ukrajinské vojnové lode a ich posádky, sa odohral 25. novembra 2018 v Kerčskom prielive a prispel k ďalšiemu zvýšeniu napätia medzi Kyjevom a Moskvou. Rusko tvrdí, že ukrajinské lode vlani v novembri narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode chceli len preplávať cez Kerčský prieliv z Čierneho do Azovského mora.