Ukrajina: UNESCO analyzuje družicové zábery poškodených pamiatok

Ženeva/Kyjev 27. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) začala na Ukrajine používať satelitné zobrazovanie "pred a po", aby monitorovala stav tamojších súčasnou vojnou poškodených či zničených kultúrnych pamiatok. V noci na štvrtok oznámila, že svoju monitorovaciu platformu v priebehu niekoľkých dní sprístupní aj pre verejnosť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) uviedla, že sa jej podarilo overiť poškodenie 207 kultúrnych pamiatok na Ukrajine vrátane 88 cirkevných objektov, 15 múzeí, 76 budov historického či umeleckého významu, 18 pomníkov a desať knižníc.



"Je to zlé a môže to byť ešte horšie," zhodnotila situáciu riaditeľka UNESCO pre kultúru a mimoriadne situácie Krista Pikkatová.



AFP dodáva, že na Ukrajine sa nachádza sedem lokalít, ktoré sú zapísané do svetového dedičstva UNESCO, zatiaľ však nebola poškodená ani jedna z nich.



UNESCO na monitorovanie stavu kultúrnych pamiatok spojilo sily so Satelitným centrom OSN (UNOSAT), ktoré na základe zoznamu pamiatok pošle žiadosť o družicové zábery komerčným subjektom. Tím odborníkov následne zábery porovnáva a zaraďuje ich do časového rámca, neposudzuje však, kto nesie za poškodenie kultúrnych pamiatok zodpovednosť.



UNESCO tiež rokovalo s Kyjevom o tom, aby Ukrajina počas trvania vojny presunula vzácne pamiatky svetového dedičstva na bezpečnejšie lokality, no podľa Pikkatovej by šlo o veľmi náročnú operáciu.