Únikový koridor z ukrajinského mesta Sumy do Poltavy funguje

Berlín/Kyjev 8. marca (TASR) - Únikový koridor dohodnutý s ruskou armádou z východoukrajinského mesta Sumy do centrálnejšie položeného mesta Poltava funguje. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve zverejnilo v utorok na Twitteri video, ktoré zachytáva civilistov s batožinou sediacich v mikrobusoch, zásobených množstvom fľaškovej vody. K štartujúcej kolóne sa pridali aj autá.



Sumy sa nachádzajú iba približne 30 kilometrov od ruskej hranice. Na mesto celé dni útočili ruskí vojaci. Stredoukrajinské mesto Poltava leží okolo 170 kilometrov ďalej a južnejšie a zatiaľ bolo od priamych bojov ušetrené.



Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščukovová už predtým oznámila, že v meste Sumy bude platiť zastavenie paľby od 09.00 h do 21.00 h. Do bezpečia majú byť odvedené aj stovky študentov z Číny a Indie.



Gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj podľa televízie Sky News informoval, že tamojšie dočasné prímerie je dodržiavané a že medzi civilistami, ktorí z mesta Sumy odišli, bolo aj 1000 zahraničných študentov.



Niekoľko pokusov o zavedenie takýchto "zelených koridorov" pre ďalšie mestá ako Mariupol alebo Volnovacha na východe Ukrajiny v posledných dňoch zlyhalo. Obe strany sa navzájom obviňujú z prekazenia evakuácie tamojších civilistov do bezpečia, píše DPA.