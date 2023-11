Ukrajina upodozrieva Rusko za otravu manželky šéfa vojenskej rozviedky

Kyjev 28. novembra (TASR) - Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní majú podozrenie, že za otravu Marianny Budanovovej, manželky šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova, je zodpovedná Moskva.



"(Vyšetrovanie) ukáže, ale toto je hlavná hypotéza," povedal hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov pre agentúru AFP v odpovedi na otázku, či by do prípadu mohlo byť zapletené Rusko.



Správu o tom, že Budanovová bola zrejme otrávená ťažkými kovmi, potvrdil pre spravodajský web Kyiv Independent zástupca ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR.



Ukrajinský portál Babeľ predtým napísal, že Budanovovú hospitalizovali pre otravu ťažkými kovmi, a odvolal sa pri tom na nezverejnené zdroje z vojenskej spravodajskej služby.



"Teraz prebieha liečba a potom lekári urobia kontrolu jej zdravotného stavu," dodal zdroj Babeľu. "Tieto látky sa v každodennom živote ani v armádnom prostredí vôbec nepoužívajú. Ich prítomnosť môže naznačovať úmyselný pokus o otravu konkrétnej osoby," vysvetlil zdroj.



Budanovová je poradkyňou primátora Kyjeva Vitalija Klička. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že jedovatú látku jej podali v jedle, uviedol spravodajský server Ukrajinská pravda.



Budanov v auguste povedal, že jeho manželka s ním žije "v jeho kancelárii" a z bezpečnostných dôvodov pri ňom zostala aj po začiatku ruskej invázie. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že zmarili už viac ako desať pokusov o atentát na Budanova.



U samotného Budanova sa otrava nezistila a jeho zdravotný stav je v poriadku, uviedli ukrajinské spravodajské služby.



Otravu podľa nich zistili ešte u niekoľkých zamestnancov HUR. "Keďže Budanovova manželka je malá a má nízku hmotnosť, prejavilo sa to u nej rýchlejšie," dodali s tým, že zamestnanci HUR už tiež podstupujú liečbu.