Ukrajina upozorňuje na zvýšené riziko útokov z Bieloruska

Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajina upozorňuje na riziko leteckých útokov z Bieloruska, ktoré sa zatiaľ do vojny na Ukrajine oficiálne nezapojilo. V sobotu to v správe o vývoji situácie v krajine uviedol ukrajinský generálny štáb, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Moskva svoje útoky naďalej sústredí na východ Ukrajiny, kde ukrajinská armáda nedávno odrazila 11 útokov, uviedol generálny štáb. Lode ruského námorníctva sa presúvajú do Čierneho a Azovského mora na bojové a prieskumné operácie, píše sa v správe.



Ruskí vojaci bránia civilistom prejsť z Chersonskej oblasti na územie kontrolované Ukrajinou. Moskva taktiež blokuje nové humanitárne koridory, uviedol ukrajinský generálny štáb.



Rusko tvrdí, že zničilo "veľkú zásielku zbraní a vojenského vybavenia" dodanú Spojenými štátmi a európskymi krajinami neďaleko železničnej stanice v meste Malyn v Žytomyrskej oblasti, ležiacej východne od Kyjeva.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že z lodí v Čiernom mori odpálilo rakety na ukrajinské ciele. Ruské rakety a delostrelectvo zasiahli aj vojenský výcvikový tábor neďaleko Odesy.