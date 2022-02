Úrady v hlavnom meste Ukrajiny varovali pred bojmi v uliciach

Kyjev 26. februára (TASR) – Úrady v Kyjeve varovali v sobotu v súvislosti s postupom ruských jednotiek pred pouličnými bojmi v ukrajinskej metropole.



"Na uliciach nášho mesta sa teraz bojuje. Žiadame vás, aby ste zachovali pokoj a maximálnu opatrnosť!" píše sa v oznámení. Kto sa podľa neho nachádza v úkrytoch, by v nich aj mal ostať, cituje agentúra DPA. V prípade leteckého poplachu by mali ľudia vyhľadať najbližší kryt. Mesto na tento účel vydalo mapu.



"Keď ste doma, potom nechoďte k oknu, nechoďte na balkóny," píše sa vo výzve s tým, že obyvatelia by mali tiež podniknúť preventívne opatrenia, aby sa chránili pred zraneniami v dôsledku zásahu troskami alebo strelami, uviedla agentúra AP.



Starosta Kyjeva Kličko uviedol, že oblasť pri dôležitej elektrárni, na ktorú útočia Rusi, zasiahli nové výbuchy.



V Kyjeve platí zákaz nočného vychádzania od 22.00 h (21.00 h SEČ) do 7.00 h miestneho času (6.00 h SEČ).