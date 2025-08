Ukrajina útočila dronmi na Rusko, zahynuli najmenej traja ľudia

Moskva 2. augusta (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli v noci na sobotu na západe Ruska v dôsledku ukrajinských dronových útokov. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Oznámili to v sobotu miestni gubernátori, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Pri útoku na podnik v Penzianskej oblasti prišla o život jedna žena a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia, informoval na platforme Telegram tamojší gubernátor Oleg Melničenko.



K ďalšiemu úmrtiu v dôsledku takéhoto útoku došlo v Samarskej oblasti. Starší muž tam zahynul v dome, ktorý začal horieť po tom, ako ho trafil úlomok z dronu, uviedol taktiež na Telegrame miestny gubernátor Viačeslav Fedoriščev.



V Rostovskej oblasti zase zahynul strážca priemyselného zariadenia, a to v dôsledku dronového útoku a požiaru, ktorý následne vypukol v jednej z budov tohto komplexu, uviedol úradujúci gubernátor Jurij Sľusar. „Armáda v noci odrazila masívny letecký útok“ a zničila drony nad siedmimi okresmi tejto oblasti, napísal na Telegrame.



Ruské ministerstvo obrany medzičasom informovalo, že jeho protivzdušná obrana zničila v noci na sobotu - počas takmer deviatich hodín - nad svojím územím celkovo 112 ukrajinských dronov. Bezpilotné lietadlá údajne zneškodnila nad ôsmimi svojimi oblasťami, ako aj nad Krymom a tiež nad Čiernym a Azovským morom. Najviac, a síce 34 dronov, ich údajne zničila nad Rostovskou oblasťou.



Dronmi v priebehu noci útočilo aj Rusko. Z ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti hlásil v dôsledku takýchto útokov miestni gubernátor Serhij Lysak troch zranených i niekoľko poškodených budov, domov a áut. Ruské sily hlásia v tejto oblasti v ostatných dňoch územné pokroky. Nedávno oznámili, že tam dobyli dve dediny, Kyjev to však popiera.