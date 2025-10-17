< sekcia Zahraničie
Ukrajina útočila na ropné sklady na Rusmi okupovanom Kryme
Terčom útoku ukrajinských dronov bol v noci na piatok aj sklad pohonných hmôt v meste Džankoj na severe polostrova a rádiolokačná stanica v Jevpatoriji na západe Krymu.
Autor TASR
Kyjev 17. októbra (TASR) - Generálny štáb ukrajinskej armády v piatok potvrdil útoky na objekty palivovej a energetickej infraštruktúry na území Krymského polostrova, ktorý je okupovaný Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
V popoludňajšej zvodke generálneho štábu sa uvádza, že v noci na piatok ukrajinská armáda zaútočila na sklad palív v obci Hvardijske ležiacej severne od Simferopolu. V areáli vypukol požiar - podľa očitých svedkov počas dňa horeli najmenej dve zo šiestich palivových nádrží. Podľa služby Wikimapia tento sklad patrí do siete čerpacích staníc Atan.
Terčom útoku ukrajinských dronov bol v noci na piatok aj sklad pohonných hmôt v meste Džankoj na severe polostrova a rádiolokačná stanica v Jevpatoriji na západe Krymu.
V posledných týždňoch je na Krymskom polostrove citeľný nedostatok benzínu a motorovej nafty. Prejavilo sa to aj po nedávnej sérii ukrajinských útokov na ropný terminál v čiernomorskom prístave Feodosija na juhu Krymského polostrova.
Generálny štáb spresnil, že „realizácia asymetrických opatrení na oslabenie ofenzívneho a vojensko-ekonomického potenciálu Ruska bude pokračovať, kým Kremeľ nezastaví ozbrojenú agresiu“ voči Ukrajine.
V popoludňajšej zvodke generálneho štábu sa uvádza, že v noci na piatok ukrajinská armáda zaútočila na sklad palív v obci Hvardijske ležiacej severne od Simferopolu. V areáli vypukol požiar - podľa očitých svedkov počas dňa horeli najmenej dve zo šiestich palivových nádrží. Podľa služby Wikimapia tento sklad patrí do siete čerpacích staníc Atan.
Terčom útoku ukrajinských dronov bol v noci na piatok aj sklad pohonných hmôt v meste Džankoj na severe polostrova a rádiolokačná stanica v Jevpatoriji na západe Krymu.
V posledných týždňoch je na Krymskom polostrove citeľný nedostatok benzínu a motorovej nafty. Prejavilo sa to aj po nedávnej sérii ukrajinských útokov na ropný terminál v čiernomorskom prístave Feodosija na juhu Krymského polostrova.
Generálny štáb spresnil, že „realizácia asymetrických opatrení na oslabenie ofenzívneho a vojensko-ekonomického potenciálu Ruska bude pokračovať, kým Kremeľ nezastaví ozbrojenú agresiu“ voči Ukrajine.