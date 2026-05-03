< sekcia Zahraničie
Ukrajina útočila v Primorsku a vyradila dva tankery tieňovej flotily
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper vo svojom príspevku na sieti Telegram uviedol, že Rusko naďalej útočí na civilnú a prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 3. mája (TASR) - Útoky ruskej armády si v noci na nedeľu v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny vyžiadali životy dvoch civilistov a päť zranených. V juhoukrajinskom meste Cherson v nedeľu ráno pri útoku ruského dronu na firemné vozidlo zahynul jeden civilista a ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia, uviedli miestne úrady citované britskou stanicou BBC, píše TASR.
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper vo svojom príspevku na sieti Telegram uviedol, že Rusko naďalej útočí na civilnú a prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti. Dronové útoky podľa neho zasiahli tri bytové domy a spôsobili škody aj na objektoch a zariadeniach prístavnej infraštruktúry.
Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom vo svojej zvodke oznámili, že Rusko v noci na nedeľu vypustilo balistickú raketu Iskander-M a 268 dronov. Podľa Kyjeva bolo 249 dronov zneškodnených alebo zničených, zásahy však boli zaznamenané na 15 miestach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu ráno na sociálnych sieťach zverejnil, že ukrajinské námorné drony zaútočili pri vstupe do prístavu Novorossijsk v ruskom Krasnodarskom kraji na dve plavidlá ruskej tieňovej flotily.
„Tieto tankery sa aktívne využívali na prepravu ropy – už sa tak nedeje,“ dodal a poďakoval sa armáde, námorníctvu a spravodajským službám za túto operáciu. Zelenskyj zverejnil aj čierno-biele video, na ktorom sú viditeľné siluety plavidiel.
Ruská armáda vo svojej nedeľňajšej zvodke uviedla, že jej protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 334 ukrajinských dronov. Podľa ministerstva obrany išlo o útoky v 16 regiónoch vrátane oblastí okolo Moskvy a Petrohradu a tiež na anektovanom Kryme.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko informoval, že v dôsledku ukrajinského dronového útoku vypukol v noci na nedeľu požiar v námornom prístave Primorsk. Dodal, že „následky požiaru boli zlikvidované“ a „nebol zaznamenaný únik ropných produktov“.
V prístave Primorsk, ako aj v neďalekej Usť-Luge, sa nachádzajú veľké terminály, cez ktoré Rusko vyváža ropné produkty. V posledných mesiacoch sa tieto zariadenia opakovane stali cieľom ukrajinských dronových útokov.
V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na letiskách Vnukovo a Šeremetievo. Starosta Sergej Sobianin neskôr oznámil zostrelenie dvoch bezpilotných lietadiel.
Dočasne uzavreté bolo aj letisko Pulkovo v Petrohrade. Zostrelených bolo najmenej 59 dronov, informoval Drozdenko.
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper vo svojom príspevku na sieti Telegram uviedol, že Rusko naďalej útočí na civilnú a prístavnú infraštruktúru Odeskej oblasti. Dronové útoky podľa neho zasiahli tri bytové domy a spôsobili škody aj na objektoch a zariadeniach prístavnej infraštruktúry.
Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom vo svojej zvodke oznámili, že Rusko v noci na nedeľu vypustilo balistickú raketu Iskander-M a 268 dronov. Podľa Kyjeva bolo 249 dronov zneškodnených alebo zničených, zásahy však boli zaznamenané na 15 miestach.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu ráno na sociálnych sieťach zverejnil, že ukrajinské námorné drony zaútočili pri vstupe do prístavu Novorossijsk v ruskom Krasnodarskom kraji na dve plavidlá ruskej tieňovej flotily.
„Tieto tankery sa aktívne využívali na prepravu ropy – už sa tak nedeje,“ dodal a poďakoval sa armáde, námorníctvu a spravodajským službám za túto operáciu. Zelenskyj zverejnil aj čierno-biele video, na ktorom sú viditeľné siluety plavidiel.
Ruská armáda vo svojej nedeľňajšej zvodke uviedla, že jej protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 334 ukrajinských dronov. Podľa ministerstva obrany išlo o útoky v 16 regiónoch vrátane oblastí okolo Moskvy a Petrohradu a tiež na anektovanom Kryme.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko informoval, že v dôsledku ukrajinského dronového útoku vypukol v noci na nedeľu požiar v námornom prístave Primorsk. Dodal, že „následky požiaru boli zlikvidované“ a „nebol zaznamenaný únik ropných produktov“.
V prístave Primorsk, ako aj v neďalekej Usť-Luge, sa nachádzajú veľké terminály, cez ktoré Rusko vyváža ropné produkty. V posledných mesiacoch sa tieto zariadenia opakovane stali cieľom ukrajinských dronových útokov.
V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na letiskách Vnukovo a Šeremetievo. Starosta Sergej Sobianin neskôr oznámil zostrelenie dvoch bezpilotných lietadiel.
Dočasne uzavreté bolo aj letisko Pulkovo v Petrohrade. Zostrelených bolo najmenej 59 dronov, informoval Drozdenko.