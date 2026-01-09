< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Útok Moskvy predstavuje hrozbu pre Európu a testuje NATO
Moskva označila útoky za odvetné a použila aj hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska).
Autor TASR
Kyjev 9. decembra (TASR) - Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na piatok tromi desiatkami rakiet a 242 dronmi, pričom bolo poškodených 20 obytných budov, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Moskva označila útoky za odvetné a použila aj hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinské vzdušné sily upresnili, že Moskva zaútočila 36 raketami a 242 dronmi rôzneho typu, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 226 dronov a 18 rakiet. Ukrajina vyhlásila, že útok predstavuje hrozbu pre Európu a testuje spojencov Kyjeva.
„Takýto útok v blízkosti hraníc EÚ a NATO je závažnou hrozbou pre bezpečnosť európskeho kontinentu a testuje transatlantické spoločenstvo. Požadujeme silnú odpoveď na ľahkovážne ruské kroky,“ napísal minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha na sociálnych sieťach.
Moskva vyhlásila, že nasadila raketu Orešnik v reakcii na decembrový dronový útok na sídlo prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina poprela svoju zodpovednosť za útok, keďže ani podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa k tomuto incidentu nedošlo. „Je absurdné, že Rusko sa pokúša obhájiť svoj útok falošným úderom na Putinovu rezidenciu, ktorý sa nikdy ani nestal,“ skonštatoval Sybiha.
Raketa Orešnik cielila na „objekty infraštruktúry“ v západoukrajinskom meste Ľvov neďaleko hraníc s Poľskom, píše AFP.
