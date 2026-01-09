Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Zahraničie

Ukrajina: Útok Moskvy predstavuje hrozbu pre Európu a testuje NATO

.
Na snímke požiar v obytnej budove, ktorá bola poškodená ruským útokom v Kyjeve na Ukrajine v piatok 9. januára 2026. Foto: TASR/AP

Moskva označila útoky za odvetné a použila aj hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska).

Autor TASR
Kyjev 9. decembra (TASR) - Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na piatok tromi desiatkami rakiet a 242 dronmi, pričom bolo poškodených 20 obytných budov, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Moskva označila útoky za odvetné a použila aj hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ukrajinské vzdušné sily upresnili, že Moskva zaútočila 36 raketami a 242 dronmi rôzneho typu, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 226 dronov a 18 rakiet. Ukrajina vyhlásila, že útok predstavuje hrozbu pre Európu a testuje spojencov Kyjeva.

„Takýto útok v blízkosti hraníc EÚ a NATO je závažnou hrozbou pre bezpečnosť európskeho kontinentu a testuje transatlantické spoločenstvo. Požadujeme silnú odpoveď na ľahkovážne ruské kroky,“ napísal minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha na sociálnych sieťach.

Moskva vyhlásila, že nasadila raketu Orešnik v reakcii na decembrový dronový útok na sídlo prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina poprela svoju zodpovednosť za útok, keďže ani podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa k tomuto incidentu nedošlo. „Je absurdné, že Rusko sa pokúša obhájiť svoj útok falošným úderom na Putinovu rezidenciu, ktorý sa nikdy ani nestal,“ skonštatoval Sybiha.

Raketa Orešnik cielila na „objekty infraštruktúry“ v západoukrajinskom meste Ľvov neďaleko hraníc s Poľskom, píše AFP.
.

Neprehliadnite

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa