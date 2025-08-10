< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Útoky Moskvy si vyžiadali päť obetí a jedného raneného
Pri ukrajinskom dronovom útoku v juhoruskej Saratovskej oblasti zahynul podľa gubernátora Romana Busargina jeden človek.
Autor TASR
Kyjev 10. augusta (TASR) - Pri ruskom ostreľovaní a dronových útokoch zahynulo v nedeľu päť osôb a jedna ďalšia utrpela zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tri osoby zahynuli a jedna utrpela zranenia v Záporožskej oblasti v dôsledku ruského ostreľovania,“ uviedla ukrajinská polícia a doplnila, že ďalší dvaja civilisti zahynuli v Doneckej oblasti na východe krajiny.
Okrem toho zahynuli v pobrežnom meste Odesa aj traja návštevníci pláže po tom, čo zakopli pri kúpaní v mori o mínu na mieste, kde je vstup zakázaný. Lokalita je zamínovaná s cieľom odraziť potenciálny útok ruského námorníctva.
Pri ukrajinskom dronovom útoku v juhoruskej Saratovskej oblasti zahynul podľa gubernátora Romana Busargina jeden človek. Ďalšia osoba zahynula v dôsledku ukrajinskej paľby v ruskej Belgorodskej oblasti, uviedol miestny gubernátor.
Kyjev sa snaží oslabiť schopnosť Moskvy financovať vyše trojročnú vojnu útokmi zacielenými na jej ropné a plynárenské objekty, ktoré sú kľúčovými zdrojmi jej štátneho rozpočtu.
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin budú spoločne rokovať o ukončení konfliktu na Ukrajine 15. augusta na Aljaške. Kyjev i Brusel sa však obávajú, že by sa obaja lídri mohli dohodnúť na trvalom odstúpení územia Ukrajiny.
