Ukrajina uvalila sankcie na 10 spoločností
Autor TASR
Kyjev 28. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal výnos o uvalení sankcií na desať ruských prepravných a logistických spoločností, ktoré zásobujú Ruskom dočasne okupované územia Ukrajiny a poskytujú logistickú podporu ruskej armáde.
Ako v sobotu informovala britská stanica BBC, sankcie sa týkajú firiem, ktoré do Ruska dovážajú tovar dvojakého využitia a v oblastiach pod ruskou vojenskou kontrolou využívajú infraštruktúru Ukrajinskej pošty (Ukrpošta).
Ukrajinské ozbrojené sily medzičasom oznámili, že ruská armáda v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu 106 dronov a jednu balistickú raketu Iskander-M. Väčšinu dronov sa podarilo zostreliť alebo neutralizovať, šesť však zasiahlo svoje ciele a v siedmich lokalitách padli úlomky dronov na zem.
V dôsledku útokov ruskej armády prišlo za posledných 24 hodín na Ukrajine o život najmenej päť civilistov a viaceré oblasti utrpeli materiálne škody, uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Štyri obete hlásia zo Sumskej oblasti. Podľa miestneho gubernátora Oleha Hryhorova pri útoku v okrese Jampiľ zahynuli dve seniorky a dvaja muži prišli o život v meste Vorožba pri útokoch dronov na autá. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia.
V Záporožskej oblasti zomrela 86-ročná žena, uviedol miestny gubernátor Ivan Fedorov. Po ruských útokoch hlásil osem zranených veliteľ vojenskej administratívy Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Ďalších sedem ľudí vrátane dvoch detí bolo zranených v Charkovskej oblasti a jeden človek v Dnepropetrovskej oblasti. Traja civilisti utrpeli zranenia v častiach Doneckej oblasti pod ukrajinskou kontrolou, uviedol veliteľ regionálnej administratívy Vadym Filaškin.
