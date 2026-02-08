< sekcia Zahraničie
Ukrajina uvalila sankcie na firmy vyrábajúce súčiastky pre ruské drony
Zelenskyj na X uviedol, že za uplynulý týždeň Rusko vypustilo na ukrajinské mestá a dediny viac ako 2000 útočných dronov, 1200 riadených leteckých bômb a 116 rakiet.
Autor TASR
Kyjev 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uvalil sankcie na zahraničných výrobcov komponentov pre ruské drony a rakety. Na novom sankčnom zozname sa nachádzajú osoby a firmy z Číny, Spojených arabských emirátov, Panamy a viacerých postsovietskych krajín. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Výroba týchto zbraní by nebola možná bez kľúčových zahraničných komponentov, ktoré Rusi naďalej získavajú obchádzaním sankcií,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Zavádzame preto nové sankcie práve voči takýmto spoločnostiam - dodávateľom komponentov, ako aj výrobcom rakiet a dronov,“ vysvetlil.
Ukrajinský prezident dodal, že sankcie uvalil aj na ruský finančný sektor a orgány, ktoré podporujú ruský trh s kryptomenami a ťažobné operácie. Viaceré zo zavedených sankcií sú podľa neho súčasťou 20. sankčného balíka EÚ, ktorý v piatok predstavila Európska komisia.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo útoky na Ukrajinu, pričom sa zameriava na energetický a logistický sektor. Útoky na elektrárne a rozvodne spôsobili rozsiahle obmedzenia dodávok elektriny a kúrenia, pričom v hlavnom meste Kyjeve výpadky trvajú až 20 hodín denne.
