Ukrajina uvalila sankcie na magnáta napojeného na ruské vojenské firmy

Kyjev 19. júna (TASR) - Ukrajina v piatok uvalila sankcie na kontroverzného obchodného magnáta Dmytra Firtaša pre predaj titánových výrobkov ruským vojenským podnikom. Píše sa to vo vyhlásení úradu ukrajinského prezidenta, o ktorom informovala agentúra AFP.



Ukrajinskí vojaci bojujú proti proruským separatistom v regióne Donbas na východe krajiny od roku 2014. Boje tam vypukli krátko po tom, čo Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Kyjev a jeho západní spojenci vinia Kremeľ z vojenskej podpory separatistov, Moskva to však dlhodobo popiera.



Vo vyhlásení na webovej stránke prezidentského úradu sa píše, že na obchodného magnáta uvalili "celý balík sankcií", bližšie informácie však oznámenie neuvádza, píše AFP.



Z informácií ukrajinských bezpečnostných a spravodajských služieb vyplýva, že Firtašove titánové spoločnosti "dodávali suroviny pre vojenské podniky v Ruskej federácii", píše sa vo vyhlásení.



Firtaš, jeden z najbohatších mužov Ukrajiny a bývalý spojenec exprezidenta Viktora Janukovyča, je v USA hľadaný v súvislosti s obvineniami z vydierania a úplatkárstva.



Úrady v Rakúsku ho v súvislosti s týmito obvineniami zadržali v roku 2014. Rakúsky najvyšší súd v roku 2019 rozhodol, že Firtaš môže byť vydaný do Spojených štátov, avšak podnikateľ sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal. V Rakúsku môže zostať až do vynesenia rozsudku.



V prípade, že ho nakoniec úrady do USA vydajú, mu podľa AFP hrozia roky väzenia. Firtaš všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta a tvrdí, že ide o cielený útok na jeho reputáciu.