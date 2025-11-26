< sekcia Zahraničie
Ukrajina uvalila sankcie na ruské lode vyvážajúce ukrajinské obilie
Ukrajina uvalila sankcie na 56 lodí, ktoré v rokoch 2022 až 2025 nelegálne vstúpili do ukrajinských prístavov kontrolovaných ruskými silami a vyvážali ukrajinské potravinárske produkty.
Autor TASR
Kyjev 26. novembra (TASR) - Ukrajina uvalila sankcie na 56 lodí, ktoré v rokoch 2022 až 2025 nelegálne vstúpili do ukrajinských prístavov kontrolovaných ruskými silami a vyvážali ukrajinské potravinárske produkty. Dekrét o zavedení týchto sankcií podpísal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a vyhlásenia Zelenského kancelárie na svojej internetovej stránke.
„Ide o nový smer našich sankcií a niektoré z týchto lodí už sankcionovali naši partneri, ale nie všetky, a budeme naďalej zvyšovať tento tlak,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom.
Kancelária Zelenského vo vyhlásení uviedla, že tieto lode prepravili z ruskými silami kontrolovaných prístavov Sevastopoľ a Feodosija do zahraničia tisíce ton ukrajinskej pšenice, slnečnicových semien a iných potravinárskych produktov. Lode sa podľa nej neplavia len pod ruskou vlajkou, ale 17 z nich sa plaví pod vlajkou iných štátov.
DPA informuje, že v oblastiach na juhu Ukrajiny kontrolovaných ruskými jednotkami sa naďalej pestuje obilie, ktoré Rusko vyváža do iných krajín. Na tento účel používajú prístavy na polostrove Krym a na južnom pobreží Ruska. Ukrajina tvrdí, že ide o ukradnuté obilie.
„Ide o nový smer našich sankcií a niektoré z týchto lodí už sankcionovali naši partneri, ale nie všetky, a budeme naďalej zvyšovať tento tlak,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom.
Kancelária Zelenského vo vyhlásení uviedla, že tieto lode prepravili z ruskými silami kontrolovaných prístavov Sevastopoľ a Feodosija do zahraničia tisíce ton ukrajinskej pšenice, slnečnicových semien a iných potravinárskych produktov. Lode sa podľa nej neplavia len pod ruskou vlajkou, ale 17 z nich sa plaví pod vlajkou iných štátov.
DPA informuje, že v oblastiach na juhu Ukrajiny kontrolovaných ruskými jednotkami sa naďalej pestuje obilie, ktoré Rusko vyváža do iných krajín. Na tento účel používajú prístavy na polostrove Krym a na južnom pobreží Ruska. Ukrajina tvrdí, že ide o ukradnuté obilie.