Ukrajina uvalila sankcie na ľudí spojených s pravoslávnou cirkvou

Mních a žena kráčajú na území pravoslávneho kláštora Kyjevsko-pečerská lavra v Kyjeve 1. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 2. decembra (TASR) - Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBO) uvalila sankcie na viaceré osoby spojené s ukrajinskou pravoslávnou cirkvou (UPC), vrátane niekoľkých duchovných. Dané osoby sú podozrivé z prepojenia na Moskvu, informuje TASR.Na zozname sankcionovaných sú údajne mená asi desiatich osôb vrátane predstaveného kláštora Kyjevsko-pečerská lavra a vikára kyjevskej metropolie Pavla a bývalého poslanca Vadyma Novynského.S odvolaním sa na web denníka Ukrajinska pravda, ktorý citoval vlastné zdroje, o tom v piatok informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).Tieto sankcie boli uvalené na základe výnosu podpísaného prezidentom Volodymyrom Zelenským v piatok, a to na základe výsledkov zasadnutia RNBO, ktoré sa konalo vo štvrtok.V prezidentskom výnose sa uvádza, že rozhodnutie o uvalení sankcií bolo prijaté s cieľom zabrániť tomu, aby na Ukrajine vykonávali činnosť náboženské organizácie pridružené k centrám vplyvu v Ruskej federácii. RNBO súčasne poverila vládu, aby predložila parlamentu návrh zákona o zákaze činnosti takýchto organizácií v krajine.Zelenskyj pritom zdôraznil, že tento zákon musí byť v súlade s medzinárodným právom v oblasti slobody svedomia a záväzkov Ukrajiny v súvislosti so vstupom do Rady Európy.Vláda dostala aj poverenie, aby dala preskúmať chartu UPC, či neimplikuje cirkevno-kánonického spojenie s moskovským patriarchátom ruskej pravoslávnej cirkvi.Okrem toho vládny kabinet dostal od hlavy štátu za úlohu aj preveriť právny základ, ktorý náboženským organizáciám pôsobiacim na území pamiatkovej rezervácie Kyjevsko-pečerská lavra umožňuje používať majetok zverený UPC.RFE/RL vo svojej správe napísala, že v máji tohto roku UPC na znak nesúhlasu s postojom patriarchu moskovského a celej Rusi Kirilla, ktorý podporuje ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, vyhlásila svoju nezávislosť od moskovského patriarchátu. Tzv. "liturgické spoločenstvo" medzi UPC a ruskou pravoslávnou cirkvou však zostalo zachované, pričom časť ruských duchovných považuje UPC aj naďalej za autonómnu súčasťou ruského pravoslávia.RFE/RL pripomenula, že bezpečnostné zložky na Ukrajine v uplynulých týždňoch vykonali razie vo viacerých farnostiach diecéz UPC.Ich cieľom bolo preveriť informácie o využívaní diecéz ako buniek tzv. ruského sveta. Zistilo sa, že mnohé z vypočúvaných osôb majú ruské občianstvo, v objektoch sa našla propagandistická literatúra a veľké sumy peňazí rôznych mien.Ako podotkla RFE/RL, spomedzi ruských lídrov zatiaľ rozhodnutie RNBO komentoval len zástupca predsedu Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev, ktorý o ukrajinskom vedení vyhlásil, že "zradili Krista", a dodal, že ich za to stihne Boží trest.