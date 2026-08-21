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Ukrajina uvalila sankcie zamerané na ruský detský seriál Máša a medveď
Seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Na platforme YouTube má desiatky miliárd pozretí a vysiela sa v približne 100 krajinách.
Autor TASR
Kyjev 21. augusta (TASR) - Ukrajina uvalila sankcie na producentov a distribútorov ruského animovaného detského seriálu Máša a medveď, čím vytvorila právny základ na zákaz tohto seriálu. V piatok o tom informovala ukrajinská ministerka kultúry Teťana Berežná, ktorá seriál označila za nástroj ruskej propagandy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Na platforme YouTube má desiatky miliárd pozretí a vysiela sa v približne 100 krajinách.
Ukrajina a jej spojenci vrátane Spojeného kráľovstva a Estónska však seriál kritizujú, keďže podľa nich vykresľuje Rusko v pozitívnom svetle a ako „nástroj mäkkej sily“ Moskvy.
V jednej z epizód je napríklad Máša oblečená v uniforme a tankistickej „kukle“ pripomínajúcej sovietsku éru. V ďalšej má čiapku s modrým pásom a červenou hviezdou, akú mali tzv. vnútorné vojská a útvary NKVD v časoch ZSSR. Tajná polícia NKVD bola zodpovedná za masové popravy, deportácie a prenasledovanie desiatok miliónov ľudí.
Podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám tiež obsahuje „výsmech tradíciám iných národov prostredníctvom Mášinho správania a normalizáciu sovietskych symbolov a militaristických tém“.
Ministerka kultúry Ukrajiny oznámila uvalenie sankcií na sieti X. „Vytvára sa tým právny základ na blokovanie tohto obsahu na Ukrajine a na zapojenie medzinárodných platforiem s cieľom obmedziť jeho monetizáciu a šírenie,“ napísala. „Ruská propaganda nemá miesto na detských obrazovkách - ani na Ukrajine, ani kdekoľvek inde vo svete,“ dodala.
Kremeľ odmietol tieto obvinenia s posmechom. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o sankciách povedal, že tento animovaný seriál „si podmanil celý svet“ tým, že propaguje „najlepšie ľudské vlastnosti“.
„Skutočnosť, že Ukrajina vyhlásila vojnu aj kresleným seriálom, je zjavne ďalším príkladom škaredej povahy ukrajinských predstaviteľov,“ povedal Peskov.
AFP objasňuje, že sankcie uvalené dekrétom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sú namierené proti ruskému štúdiu Animaccord, ktoré vytvorilo tento seriál, jeho zakladateľovi, ako aj scenáristovi a režisérovi seriálu.
Ruské kultúrne produkty sa od začiatku invázie na Ukrajinu stali v dôsledku bojkotov a úradných obmedzení menej rozšírenými.
Ukrajina v júni kritizovala krok služby Netflix, ktorá získala práva na streamovanie nových sérií seriálu Máša a medveď. Podľa denníka Ukrainska pravda však v auguste 2025 ukrajinský kanál seriálu Máša a medveď na YouTube obsadil prvé miesto v rebríčku najobľúbenejších detských kanálov na Ukrajine. V súčasnosti má viac než 18 miliónov odberateľov.
Seriál pre najmenších zobrazuje dobrodružstvá malého dievčatka a bývalého cirkusového medveďa. Na platforme YouTube má desiatky miliárd pozretí a vysiela sa v približne 100 krajinách.
Ukrajina a jej spojenci vrátane Spojeného kráľovstva a Estónska však seriál kritizujú, keďže podľa nich vykresľuje Rusko v pozitívnom svetle a ako „nástroj mäkkej sily“ Moskvy.
V jednej z epizód je napríklad Máša oblečená v uniforme a tankistickej „kukle“ pripomínajúcej sovietsku éru. V ďalšej má čiapku s modrým pásom a červenou hviezdou, akú mali tzv. vnútorné vojská a útvary NKVD v časoch ZSSR. Tajná polícia NKVD bola zodpovedná za masové popravy, deportácie a prenasledovanie desiatok miliónov ľudí.
Podľa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám tiež obsahuje „výsmech tradíciám iných národov prostredníctvom Mášinho správania a normalizáciu sovietskych symbolov a militaristických tém“.
Ministerka kultúry Ukrajiny oznámila uvalenie sankcií na sieti X. „Vytvára sa tým právny základ na blokovanie tohto obsahu na Ukrajine a na zapojenie medzinárodných platforiem s cieľom obmedziť jeho monetizáciu a šírenie,“ napísala. „Ruská propaganda nemá miesto na detských obrazovkách - ani na Ukrajine, ani kdekoľvek inde vo svete,“ dodala.
Kremeľ odmietol tieto obvinenia s posmechom. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o sankciách povedal, že tento animovaný seriál „si podmanil celý svet“ tým, že propaguje „najlepšie ľudské vlastnosti“.
„Skutočnosť, že Ukrajina vyhlásila vojnu aj kresleným seriálom, je zjavne ďalším príkladom škaredej povahy ukrajinských predstaviteľov,“ povedal Peskov.
AFP objasňuje, že sankcie uvalené dekrétom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sú namierené proti ruskému štúdiu Animaccord, ktoré vytvorilo tento seriál, jeho zakladateľovi, ako aj scenáristovi a režisérovi seriálu.
Ruské kultúrne produkty sa od začiatku invázie na Ukrajinu stali v dôsledku bojkotov a úradných obmedzení menej rozšírenými.
Ukrajina v júni kritizovala krok služby Netflix, ktorá získala práva na streamovanie nových sérií seriálu Máša a medveď. Podľa denníka Ukrainska pravda však v auguste 2025 ukrajinský kanál seriálu Máša a medveď na YouTube obsadil prvé miesto v rebríčku najobľúbenejších detských kanálov na Ukrajine. V súčasnosti má viac než 18 miliónov odberateľov.