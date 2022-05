Ukrajina uvítala ropné embargo

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajina uvítala rozhodnutie Európskej únie zakázať dovoz väčšiny ruskej ropy. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v reakcii naň uviedol, že "ropné embargo urýchli odpočítanie do pádu ruskej ekonomiky a vojnovej mašinérie". Informuje o tom agentúra AP.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odhadlo, že toto embargo by mohlo Rusku spôsobiť ujmu vo výške "desiatok miliónov" eur. Európsku úniu zároveň tento rezort vyzdvihol za to, že Kremľu jednak sťažila financovanie agresie na Ukrajine a zároveň si zvýšila svoju vlastnú energetickú bezpečnosť.



Lídri členských krajín Európskej únie sa v pondelok neskoro večer na mimoriadnom summite v Bruseli dohodli na zavedení čiastočného ropného embarga voči Rusku. Embargo sa vzťahuje len na ruskú ropu dovezenú po mori, platí do konca roku 2022 a postihne 90 percent ruských dovozov ropy. Povoľuje pritom dočasné výnimky pre dodávky ropy prostredníctvom potrubia, týkajúce sa Slovenska, Česka aj Maďarska.