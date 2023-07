Ukrajina už dostala kazetovú muníciu z USA

Kyjev 13. júla (TASR) - Ukrajina už dostala zásielku kontroverznej kazetovej munície od Spojených štátov. Pre stanicu CNN to vo štvrtok potvrdil ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskyj.



"Práve sme ich dostali, ešte sme ich nepoužili, môžu však radikálne zmeniť (situáciu na bojisku)," povedal Tarnavskyj, veliteľ operačno-strategickej skupiny Tavria, ktorá je súčasťou ukrajinských pozemných síl.



"Aj nepriateľ chápe, že získaním takejto munície budeme mať výhodu. Nepriateľ sa vzdá tej časti územia, kde je možné ju použiť," uviedol. Dodal, že kazetová munícia je "veľmi silnou zbraňou" a vyššie velenie ukrajinskej armády teraz rozhodne, v akých oblastiach ju bude možné nasadiť.



Tarnavskyj zdôraznil, že si je vedomý obmedzení na použitie tejto munície v husto obývaných oblastiach, aj tých okupovaných ruskými silami.



USA na margo zásielky uviedli, že od Kyjeva majú písomné uistenie, že kazetovú muníciu nebude nasadzovať v oblastiach osídlených civilistami. Kyjev im taktiež prisľúbil, že bude jej použitie monitorovať pre prípadné odmínovacie operácie.



"Rusi si myslia, že ich budeme používať vo všetkých častiach frontu... to je úplne nesprávne (táto domnienka). Avšak, majú veľké obavy." dodal Tarnavskyj.



USA v piatok 7. júla oznámili, že Ukrajine pošlú kazetovú muníciu, ktorá je v mnohých častiach sveta zakázaná. Americký prezident Joe Biden to označil za "ťažké rozhodnutie", Ukrajina však podľa jeho slov takúto muníciu potrebuje.



Washington rozhodnutie zdôvodnil nedostatkom zásob štandardných delostreleckých granátov na ukrajinskej strane. Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v tejto súvislosti dodal, že dodanie kazetovej munície je len dočasným opatrením.



V utorok uviedol, že Ukrajine nebude potrebné takúto muníciu dodávať, ak jej výroba delostreleckých granátov dosiahne takú úroveň, že dokáže uspokojiť jej potreby. Nijaký časový harmonogram v tomto smere však neposkytol.