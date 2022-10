Ukrajina už identifikovala 186 podozrivých ruských vojnových zločincov

Amsterdam 13. októbra (TASR) - Ukrajina doteraz identifikovala 186 podozrivých ruských vojnových zločincov. Vo štvrtok to oznámil ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Rozsah vojnových zločinov je obrovský, uviedol Kostin na tlačovej konferencii v holandskom Haagu. Existujú dôkazy, že na Ukrajine boli spáchané všetky druhy vojnových zločinov, akými sú mučenia, vraždy či znásilnenia. Dodal, že desať ľudí už z vojnových zločinov usvedčili.



Prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) so sídlom v Haagu Karim Khan vo štvrtok povedal, že Ukrajina by mohla ICC vydať Rusov podozrivých zo spáchania vojnových zločinov, aj keď Moskva nie je jeho členom, píše AFP. "Právne áno, nepredstavovalo by to prekážku našej jurisdikcii... ak by bol dôvod, prečo by sa tie procesy nemohli konať na Ukrajine, či už pre nejaké dodatočné právne ustanovenia... som si istý, že by sme spolupracovali s Ukrajinou" povedal Khan.



ICC začal krátko po začatí vojny na Ukrajine vyšetrovať vojnové zločiny, no trvá na tom, aby sama Ukrajina, ak je to možné, postavila podozrivých pred súd. ICC vznesie vlastné obvinenia, až keď bude mať dostatočné dôkazy, dodal Khan.



Ukrajinskí vyšetrovatelia zhromažďujú dôkazy po nedávnych ruských raketových útokoch, povedal Kostin a označil ich za "teroristické činy". "Každý raketový úder, každý výbuch, každý zásah na civilné ciele – všetko je zdokumentované," dodal Kostin.



Rumunsko medzičasom oznámilo, že sa pripojilo k medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu, ktorý na Ukrajine vyšetruje vojnové zločiny. Tvorí ho Litva, Poľsko, Ukrajina, Estónsko, Lotyšsko, Slovensko, ICC a Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).