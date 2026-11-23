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Ukrajina už siedmykrát zaútočila na ruskú rafinériu v Permskom kraji
Podľa ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana zostrelila počas noci nad ruskými regiónmi celkovo 192 ukrajinských dronov.
Autor TASR
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Moskva 23. novembra (TASR) - Permský kraj v pondelok ráno čelil niekoľkým útokom ukrajinských dronov, pričom miestne médiá informovali o najmenej troch útokoch na ropnú rafinériu Permnefteorgsintez spoločnosti Lukoil. Fotografie a videá, ktoré zhotovili obyvatelia, ukazujú na jej území niekoľko požiarov, píše TASR na základe portálu The Moscow Times a agentúry TASS.
Podľa ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana zostrelila počas noci nad ruskými regiónmi celkovo 192 ukrajinských dronov.
Hlavná zóna požiaru v Permnefteorgsintez sa nachádza v miestach kľúčových procesných jednotiek zariadení na atmosféricko-vákuovú destiláciu, uviedol analytik OSINT pre kanál Astra.
Gubernátor Permského kraja Dmitrij Machonin potvrdil ďalšie „škody“ na nemenovanom „priemyselnom zariadení“ a dodal, že nedošlo k žiadnym obetiam.
Permnefteorgsintez vyprodukuje ročne približne dva milióny ton benzínu a päť miliónov ton motorovej nafty, ročná kapacita spracovania ropy je 13 miliónov ton ropy. Od začiatku tohto roka ukrajinské ozbrojené sily zaútočili na tento závod najmenej šesťkrát. Po útokoch zo začiatku mája a konca augusta museli rafinériu úplne odstaviť.
V noci zasiahli ukrajinské údery aj ropnú čerpaciu stanicu Kalejkino neďaleko Aľmetievska v Tatarstane a ropnú rafinériu Novošachtinsk v Rostovskej oblasti. Kalejkino zohráva kľúčovú úlohu pri preprave a skladovaní ropy z rôznych regiónov Povolžia a západnej Sibíri, Novošachtinsk je zase jednou z najväčších rafinérií v južnom Rusku.
Podľa ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana zostrelila počas noci nad ruskými regiónmi celkovo 192 ukrajinských dronov.
Hlavná zóna požiaru v Permnefteorgsintez sa nachádza v miestach kľúčových procesných jednotiek zariadení na atmosféricko-vákuovú destiláciu, uviedol analytik OSINT pre kanál Astra.
Gubernátor Permského kraja Dmitrij Machonin potvrdil ďalšie „škody“ na nemenovanom „priemyselnom zariadení“ a dodal, že nedošlo k žiadnym obetiam.
Permnefteorgsintez vyprodukuje ročne približne dva milióny ton benzínu a päť miliónov ton motorovej nafty, ročná kapacita spracovania ropy je 13 miliónov ton ropy. Od začiatku tohto roka ukrajinské ozbrojené sily zaútočili na tento závod najmenej šesťkrát. Po útokoch zo začiatku mája a konca augusta museli rafinériu úplne odstaviť.
V noci zasiahli ukrajinské údery aj ropnú čerpaciu stanicu Kalejkino neďaleko Aľmetievska v Tatarstane a ropnú rafinériu Novošachtinsk v Rostovskej oblasti. Kalejkino zohráva kľúčovú úlohu pri preprave a skladovaní ropy z rôznych regiónov Povolžia a západnej Sibíri, Novošachtinsk je zase jednou z najväčších rafinérií v južnom Rusku.