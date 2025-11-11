< sekcia Zahraničie
Ukrajina už siedmykrát zaútočila na rafinériu v ruskom Saratove
Zariadenie vlastní ruská štátna a plynárenská spoločnosť Rosnefť, sankcionovaná americkou vládou.
Autor TASR
Kyjev 11. novembra (TASR) - Ukrajinská armáda podnikla už siedmy dronový útok na ropnú rafinériu v ruskom meste Saratov na rieke Volga, potvrdil v utorok ukrajinský generálny štáb vo svojom príspevku na sociálnej sieti. V objekte následne vypukol požiar, uvádza agentúra DPA. Kyjev už v uplynulom období deklaroval, že rafinéria zásobuje ruskú armádu, píše TASR.
Ruský telegramový kanál Astra potvrdil útok na základe videozáznamov z mesta. Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin označil incident za útok na civilný objekt. Uviedol, že ľahšie zranenia utrpela jedna osoba.
Generálny štáb ukrajinskej armády tiež oznámil, že zaútočil na ropný terminál v čiernomorskom prístave Feodosija na juhu okupovaného Krymského polostrova. Dodal, že armáda zaútočila aj na logistické sklady a pozície s väčším počtom vojakov v Doneckej oblasti.
V noci na utorok Rusko podniklo dronové útoky na ukrajinské prístavné mesto Odesa na Čiernom mori. Podľa regionálnej správy došlo k poškodeniu častí elektrickej siete, železničných zariadení a administratívnych budov.
Moskva zároveň v utorok vyhlásila, že jej jednotky prenikli hlboko do ukrajinského mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti a vydali sa na juh, kde zabrali niekoľko vlakových staníc v smere na železničný uzol Kupiansk-Vuzlovyj. Nemenovaný ruský veliteľ tiež vyhlásil, že jeho 1486. motorizovaný pluk prevzal kontrolu nad skladom ropy na východnom okraji mesta.
