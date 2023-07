Ukrajina uzavrela kláštorný komplex v Kyjeve, mnísi protestovali

Kyjev 6. júla (TASR) - Rehoľníci hlásiaci sa k Rusku blízkej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) sa vo štvrtok dostali do konfliktu s ukrajinskou políciou po tom, ako odmietli opustiť niekoľko budov v historickom kláštore Kyjevsko-pečerská lavra v Kyjeve.



TASR správu prevzala z tlačových agentúr DPA a AFP.



Skupina prívržencov UPC sa prišla vo štvrtok pred kláštor pomodliť počas toho, ako polícia lokalitu uzavierala. Ukrajinské ministerstvo kultúry vopred avizovalo, že kláštorný komplex uzavrie, ak mnísi neopustia budovy do 4. júla.



Ukrajina obviňuje duchovných UPC zo sympatií a kolaborácie s Moskvou aj v čase ruskej invázie na Ukrajinu. Predstavený metropolita UPC Onufrij sa však počas tejto vojenskej agresie dištancoval od ruského patriarchu Kirilla.



Podľa ukrajinského ministra kultúry Oleksandra Tkačenka majú duchovní v kláštornom komplexe portréty ruských cárov.



"Dnes ráno boli rozbité zámky," uviedla vo vyhlásení UPC moskovského patriarchátu. Údajne sa to týkalo aj rezidencie jej predstaveného.



Vo vyhlásení UPC sa uvádza že snahy o vyhostenie mníchov sa rovnajú trestnému činu. UPC obvinila políciu z násilného vyťahovania mníchov od dverí jednej zo zapečatených budov.



Ukrajina v marci odovzdala správu kláštora autokefálnej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny (PCU), ktorá vznikla v roku 2018 odtrhnutím sa od UPC a vytvorením nezávislej pravoslávnej cirkvi vernej patriarchovi Bartolomejovi so sídlom v Istanbule. Dovtedy mala kláštor v správe UPC napojená na moskovský patriarchát.



Marcovým rozhodnutím došlo k vyhosteniu duchovných moskovského patriarchátu, ktorých Kyjev obviňuje z udržiavania politických väzieb s Ruskom počas invázie na Ukrajinu. Niektorí duchovní však napadli rozhodnutie na súde a odmietli opustiť budovy v kláštore až do skončenia súdneho konania.