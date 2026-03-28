< sekcia Zahraničie
Ukrajina uzavrela obranné dohody s Katarom, SAE a so Saudskou Arábiou
Zelenskyj už minulý týždeň prezradil, že Ukrajina pomáha piatim krajinám na Blízkom východe - Spojeným arabským emirátom, Saudskej Arábii, Kataru, Kuvajtu a Jordánsku - bojovať proti iránskym dronom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dauha 28. marca (TASR) - Katar a Ukrajina v sobotu uzavreli obrannú dohodu, ktorá zahŕňa spoluprácu v oblasti boja proti raketám a dronom, oznámilo katarské ministerstvo obrany. Stalo sa tak počas neohlásenej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Katare. Podľa neho sa krajiny dohodli na vzájomne prospešnom partnerstve v obrannom sektore na najbližších najmenej desať rokov. Ukrajina tento týždeň podpísala podobné dohody aj so Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zelenskyj už minulý týždeň podľa agentúry AP prezradil, že Ukrajina pomáha piatim krajinám na Blízkom východe - Spojeným arabským emirátom, Saudskej Arábii, Kataru, Kuvajtu a Jordánsku - bojovať proti iránskym dronom.
„Dohoda zahŕňa spoluprácu v technologických oblastiach, rozvoj spoločných investícií a výmenu odborných znalostí v oblasti boja proti raketám a bezpilotným lietadlám,“ uviedlo vo vyhlásení katarské ministerstvo obrany.
Zelenskyj v príspevku na sieti X doplnil, že dohoda s Katarom stanovuje spoločné projekty obranného priemyslu, zriadenie závodov na spoločnú výrobu a technologické partnerstvá medzi spoločnosťami. Počas návštevy Kataru rokoval s tamojším emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním o „otázkach, ktoré by mohli ďalej posilniť ochranu života v oboch krajinách“.
Útoky Iránu v odvete za izraelské a americké údery podnietili záujem krajín Perzského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. Kyjev už krátko po vypuknutí regionálnej vojny ponúkol štátom na Blízkom východe ukrajinské protidronové prostriedky výmenou za ich systémy protivzdušnej obrany. Do regiónu tiež vyslal než 200 ukrajinských odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov.
Zelenskyj už skôr v sobotu počas návštevy oznámil, že Ukrajina a Spojené arabské emiráty uzavreli dohodu o spolupráci v oblasti obrany. Aj v Emirátoch podľa neho pôsobí ukrajinský expertný tím.
„Pre Ukrajinu je to aj otázka princípu: teror nesmie zvíťaziť nikde na svete. Ochrana musí byť dostatočná všade,“ napísal Zelenskyj na X po stretnutí s prezidentom SAE Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom, s ktorým hovoril o iránskych úderoch i situácii v Hormuzskom prielive.
Ukrajina uzavrela dohodu o obrannej spolupráci aj so Saudskou Arábiou. Tento dokument podľa Zelenského vytvára základ pre ďalšie zmluvy, technologickú spoluprácu a investície a tiež „posilňuje úlohu Ukrajiny ako poskytovateľa bezpečnostnej pomoci“. AFP s odvolaním sa dvoch vysokopostavených predstaviteľov v piatok napísala, že dohoda zahŕňa aj oblasť protivzdušnej obrany.
Ukrajina, ktorá sa už viac než štyri roky čelí ruským raketovým a dronovým útokom, považuje svoju protidronovú obranu za najlepšiu na svete. Rýchlo sa stala jedným z popredných svetových výrobcov najmodernejších systémov na zachytávanie dronov, ktoré sú lacné, účinné a osvedčili sa v boji, píše agentúra AP.
V čase, keď je ukrajinský prezident na návšteve krajín na Blízkom východe, sa Ukrajina stala terčom ruských dronových útokov, ktoré pripravili o život najmenej päť ľudí. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že protivzdušná obrana v noci zničila 252 z 273 dronov vypustených Ruskom.
Dve obete a dvoch zranených hlásili v Kryvom Rihu, Zelenského rodnom meste. Jednu osobu zabil úder v Poltavskej oblasti a ďalšie dve zahynuli v Odese na juhu Ukrajiny, kde rozsiahly útok poškodil obytné domy aj pôrodnicu. Zelenskyj uviedol, že na Odesu mierilo viac než 60 dronov.
„Tento útok nemal absolútne žiadny vojenský význam – išlo o čistý teror namierený proti bežným civilistom,“ podotkol v sobotu ráno v príspevku na X.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu informovalo, že protivzdušná obrana za posledných 24 hodín zničila 385 ukrajinských dronov a štyri rakety s plochou dráhou letu Flamingo. V dôsledku útoku zahynulo v ruskej Jaroslavlianskej oblasti jedno dieťa, uviedol šéf regiónu Michail Jevrajev.
Zelenskyj už minulý týždeň podľa agentúry AP prezradil, že Ukrajina pomáha piatim krajinám na Blízkom východe - Spojeným arabským emirátom, Saudskej Arábii, Kataru, Kuvajtu a Jordánsku - bojovať proti iránskym dronom.
„Dohoda zahŕňa spoluprácu v technologických oblastiach, rozvoj spoločných investícií a výmenu odborných znalostí v oblasti boja proti raketám a bezpilotným lietadlám,“ uviedlo vo vyhlásení katarské ministerstvo obrany.
Zelenskyj v príspevku na sieti X doplnil, že dohoda s Katarom stanovuje spoločné projekty obranného priemyslu, zriadenie závodov na spoločnú výrobu a technologické partnerstvá medzi spoločnosťami. Počas návštevy Kataru rokoval s tamojším emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním o „otázkach, ktoré by mohli ďalej posilniť ochranu života v oboch krajinách“.
Útoky Iránu v odvete za izraelské a americké údery podnietili záujem krajín Perzského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. Kyjev už krátko po vypuknutí regionálnej vojny ponúkol štátom na Blízkom východe ukrajinské protidronové prostriedky výmenou za ich systémy protivzdušnej obrany. Do regiónu tiež vyslal než 200 ukrajinských odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov.
Zelenskyj už skôr v sobotu počas návštevy oznámil, že Ukrajina a Spojené arabské emiráty uzavreli dohodu o spolupráci v oblasti obrany. Aj v Emirátoch podľa neho pôsobí ukrajinský expertný tím.
„Pre Ukrajinu je to aj otázka princípu: teror nesmie zvíťaziť nikde na svete. Ochrana musí byť dostatočná všade,“ napísal Zelenskyj na X po stretnutí s prezidentom SAE Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom, s ktorým hovoril o iránskych úderoch i situácii v Hormuzskom prielive.
Ukrajina uzavrela dohodu o obrannej spolupráci aj so Saudskou Arábiou. Tento dokument podľa Zelenského vytvára základ pre ďalšie zmluvy, technologickú spoluprácu a investície a tiež „posilňuje úlohu Ukrajiny ako poskytovateľa bezpečnostnej pomoci“. AFP s odvolaním sa dvoch vysokopostavených predstaviteľov v piatok napísala, že dohoda zahŕňa aj oblasť protivzdušnej obrany.
Ukrajina, ktorá sa už viac než štyri roky čelí ruským raketovým a dronovým útokom, považuje svoju protidronovú obranu za najlepšiu na svete. Rýchlo sa stala jedným z popredných svetových výrobcov najmodernejších systémov na zachytávanie dronov, ktoré sú lacné, účinné a osvedčili sa v boji, píše agentúra AP.
V čase, keď je ukrajinský prezident na návšteve krajín na Blízkom východe, sa Ukrajina stala terčom ruských dronových útokov, ktoré pripravili o život najmenej päť ľudí. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že protivzdušná obrana v noci zničila 252 z 273 dronov vypustených Ruskom.
Dve obete a dvoch zranených hlásili v Kryvom Rihu, Zelenského rodnom meste. Jednu osobu zabil úder v Poltavskej oblasti a ďalšie dve zahynuli v Odese na juhu Ukrajiny, kde rozsiahly útok poškodil obytné domy aj pôrodnicu. Zelenskyj uviedol, že na Odesu mierilo viac než 60 dronov.
„Tento útok nemal absolútne žiadny vojenský význam – išlo o čistý teror namierený proti bežným civilistom,“ podotkol v sobotu ráno v príspevku na X.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu informovalo, že protivzdušná obrana za posledných 24 hodín zničila 385 ukrajinských dronov a štyri rakety s plochou dráhou letu Flamingo. V dôsledku útoku zahynulo v ruskej Jaroslavlianskej oblasti jedno dieťa, uviedol šéf regiónu Michail Jevrajev.