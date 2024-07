Ukrajina uzavrela s Luxemburskom bilaterálnu bezpečnostnú dohodu

Washington/Kyjev 10. júla (TASR) - Ukrajina a Luxembursko uzavreli bilaterálny bezpečnostný pakt. Udialo sa tak na okraj summitu NATO vo Washingtone. V stredu to oznámila kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Ukrajina dovedna uzavrela už 22 bezpečnostných dohôd so svojimi spojencami. Najnovší pakt s Luxemburskom počíta s rôznymi možnosťami spolupráce medzi oboma krajinami vrátane vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine.



Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X povedal, že celkovo plánuje v stredu podpísať dve dohody, ktoré zahŕňajú podporu pre sankcie voči Rusku, pristúpenie Ukrajiny do euroatlantických štruktúr a aj povojnovú rekonštrukciu vojnou zničenej krajiny.



Kyjev dosiaľ uzavrel bezpečnostný pakt s Európskou úniou a bilaterálne dohody podpísal aj s viacerými západnými štátmi vrátane Spojených štátov, Británie, Francúzska i Nemecka.