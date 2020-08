Ukrajina uzavrie hranice pre cudzincov

Kyjev 26. augusta (TASR) - Ukrajina pre šírenie nového typu koronavírusu uzavrie do konca septembra svoje hranice pre cudzincov. Toto opatrenie bude platiť od 29. augusta do 28. septembra, informovali v stredu agentúry UNIAN a Ukrinform.



Toto rozhodnutie prijala ukrajinská vláda. Nevzťahuje sa však na určité kategórie občanov. Podľa ministra vnútra Arsena Avakova ide o osoby, ktoré do dvoch dní vykonajú tranzit cez územie Ukrajiny a majú dokumenty, ktoré to potvrdzujú. Ďalej ide o osoby, ktoré na Ukrajine študujú, vykonávajú vojenskú službu v ozbrojených silách či osoby majú na území Ukrajiny trvalý pobyt.



Zákaz neplatí ani pre osoby s uznaným štatútom utečenca alebo ľudí, ktoré potrebujú doplnkovú ochranu. Výnimkou sú aj zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov či zástupcovia oficiálnych medzinárodných misií a organizácií akreditovaných na Ukrajine a ich rodinní príslušníci.



Vláda zároveň predĺžila karanténne opatrenia v krajine do 1. novembra. Na základe týchto opatrení sú jednotlivé regióny Ukrajiny rozdelené podľa vyťaženia nemocníc, priemerného počtu testov či dennej dynamiky šírenia ochorenia COVID-19.



Ukrajina zaznamenala v stredu za uplynulých 24 hodín 1690 nových prípadov nákazy koronavírusom, celkovo ich je viac ako 110.000.