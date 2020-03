Ukrajina uzatvára všetky školy, zakazuje tiež hromadné podujatia

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinská vláda nariadila uzavretie všetkých vzdelávacích inštitúcií, ako aj zákaz hromadných podujatí. Opatrenia, cieľom ktorých je zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2, by mali vstúpiť do platnosti vo štvrtok. Informoval o tom v stredu denník Kyiv Post.



Vzdelávacie inštitúcie vrátane škôlok, škôl aj univerzít budú na celom území štátu uzavreté až do 3. apríla. Zakázané bude taktiež usporadúvanie podujatí s viac než 200 účastníkmi. Zákaz sa nevzťahuje na podujatia "štátneho významu", ako napríklad zasadnutia parlamentu. Športové podujatia sú povolené len bez účasti divákov.



Vláda v Kyjeve zároveň vyčlení 100 miliónov hrivien (približne 3,5 milióna eur) na nákup ochranného vybavenia od ukrajinských spoločností pre potreby zdravotníkov a štátnych zamestnancov. S platnosťou do 1. júna zároveň zakáže export takéhoto vybavenia. Okrem toho Ukrajina taktiež nakúpi infračervené detekčné zariadenie, ktoré umožní merať telesnú teplotu pasažierov na medzinárodnom letisku v Borispile.



Obmedzené by malo byť taktiež letecké spojenie s niektorými krajinami, pričom ukrajinská poslankyňa Viktorija Sjumarová uviedla, že uzavretých bude aj 170 z celkového počtu 219 hraničných priechodov. Zvyšných 49 bude disponovať karanténnymi zariadeniami.



Ukrajina zatiaľ eviduje len jeden potvrdený prípad nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus SARS-CoV-2. Ide o osobu, ktorá pricestovala 3. marca z dovolenky v Taliansku.