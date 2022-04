Venediktovová: V Boroďanke sa po odsune Rusov našlo už 26 mŕtvych

Miestny obyvateľ hľadá osobné veci v troskách zbombardovaného obytného domu v meste Boroďanka západne od Kyjeva počas 41. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v utorok 5. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 7. apríla (TASR) - Telá dovedna 26 ľudí objavili pod dvoma zničenými budovami v ukrajinskom meste Boroďanka ležiacom v Kyjevskej oblasti. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová, informuje stanica Sky News.Prokurátorka však nepriblížila, či ukrajinské úrady určili príčinu úmrtí zmienených obetí. Ukrajinské úrady začali Boroďanku prehľadávať po odsune ruských vojakov, pripomína denník The Guardian.uviedla Venediktovová vo štvrtkovom televíznom prejave. Ruské sily zároveň obvinila z toho, že na toto mesto vykonávali nálety pred tým, než sa ho zmocnili.Venediktovová ešte v pondelok povedala, že následky ruskej invázie v ukrajinskom meste Boroďanka môžu byť ešte horšie ako v meste Buča. Obe mestá sa nachádzajú v Kyjevskej oblasti a ruské jednotky sa z nich stiahli len pred niekoľkými dňami.Počet obetí v Boroďanke, ktorá leží 23 kilometrov západne od Buče, by podľa Venediktovovej tvrdenia, ktoré však ďalej nerozviedla, mohol byť vyšší ako kdekoľvek inde.Venediktovová v pondelok tiež uviedla, že na rôznych miestach Kyjevskej oblasti sa po odsune ruských vojakov našli telá už 410 zabitých civilistov. Mnohí z nich mali zviazané ruky či strelné zranenia. Približne 330-340 mŕtvych tiel sa našlo len na uliciach alebo v masových hroboch v meste Buča.