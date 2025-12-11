< sekcia Zahraničie
Ukrajina v Čiernom mori zasiahla tanker z ruskej tieňovej flotily
Ide o tretí dronový útok za uplynulé dva týždne na plavidlá patriace do spomínanej flotily, ktoré prevážajú ruskú ropu napriek sankciám Západu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 11. decembra (TASR) - Ukrajinské námorné drony v stredu v Čiernom mori zasiahli tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorý plával do ruského prístavného mesta Novorossijsk, uviedol predstaviteľ ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ide o tretí dronový útok za uplynulé dva týždne na plavidlá patriace do spomínanej flotily, ktoré prevážajú ruskú ropu napriek sankciám Západu. Zasiahnutý tanker Dashan podľa predstaviteľa SBU plával maximálnou rýchlosťou s vypnutými transpondérmi a jeho zadnú časť zasiahli silné výbuchy, ktoré spôsobili kritické škody. Video zo zásahu zobrazuje námorné drony, ktoré sa približujú k lodi, a následné výbuchy.
„Za posledné dva týždne je to tretí tanker z tieňovej flotily vyradený z prevádzky, ktorý pomáhal Kremľu obchádzať medzinárodné sankcie,“ povedal ukrajinský predstaviteľ.
Na tanker uvalili sankcie Európska únia i Británia. Tri zdroje z oblasti námornej bezpečnosti uviedli, že nie je známe, pod akou vlajkou je toto plavidlo oficiálne registrované.
Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrilo, informuje Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň pohrozil, že Ukrajine odreže prístup k moru v reakcii na dronové útoky na tankery tieňovej flotily Ruska v Čiernom mori.
Ide o tretí dronový útok za uplynulé dva týždne na plavidlá patriace do spomínanej flotily, ktoré prevážajú ruskú ropu napriek sankciám Západu. Zasiahnutý tanker Dashan podľa predstaviteľa SBU plával maximálnou rýchlosťou s vypnutými transpondérmi a jeho zadnú časť zasiahli silné výbuchy, ktoré spôsobili kritické škody. Video zo zásahu zobrazuje námorné drony, ktoré sa približujú k lodi, a následné výbuchy.
„Za posledné dva týždne je to tretí tanker z tieňovej flotily vyradený z prevádzky, ktorý pomáhal Kremľu obchádzať medzinárodné sankcie,“ povedal ukrajinský predstaviteľ.
Na tanker uvalili sankcie Európska únia i Británia. Tri zdroje z oblasti námornej bezpečnosti uviedli, že nie je známe, pod akou vlajkou je toto plavidlo oficiálne registrované.
Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrilo, informuje Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň pohrozil, že Ukrajine odreže prístup k moru v reakcii na dronové útoky na tankery tieňovej flotily Ruska v Čiernom mori.