Ukrajina v decembri v Ľvove usporiada neformálnu schôdzku ministrov EÚ
Hlavnou témou ministerských rokovaní bude pokrok Ukrajiny na ceste k členstvu v EÚ.
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Ukrajina v decembri v meste Ľvov usporiada neformálne zasadnutie ministrov pre európske záležitosti členských štátov EÚ. Vyplýva to z listu, ktorý im zaslal podpredseda ukrajinskej vlády Taras Kačka spoločne s Dánskom, ktoré predsedá Rade EÚ. Hlavnou témou ministerských rokovaní bude pokrok Ukrajiny na ceste k členstvu v EÚ. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
„Schôdzka poskytne príležitosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky, podeliť sa o úvahy o ďalších krokoch a potvrdiť politickú podporu reformným a integračným snahám Ukrajiny,“ píše sa v liste k rokovaniu, ktoré sa bude konať od 10. do 11. decembra v meste na západe Ukrajiny.
Európska komisia v nedávnej výročnej správe poukázala na to, že Ukrajina dosiahla pokrok v kľúčových reformách a preukázala odhodlanie pokračovať na svojej ceste do EÚ. Zároveň však podľa Komisie nesmie poľaviť v boji proti korupcii.
Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ vo februári 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Jej prijatie, ktoré si vyžaduje jednomyseľnosť krajín EÚ, však odmieta maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý blokuje oficiálne začatie rokovaní o prístupových kapitolách.
Návrhy pozmeniť tieto pravidlá a namiesto jednomyseľnosti pristúpiť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou však zatiaľ nezískali dostatočnú podporu. Nemenované zdroje Politica uviedli, že súčasný plán je zabezpečiť, aby Ukrajina – spolu so susedným Moldavskom – mohla začať pracovať na ďalších reformách bez čakania na oficiálne schválenie.
„Cieľom je urobiť čo najviac bez nutnosti čakať. Potom, keď Maďarsko už nebude mať právo veta, budeme môcť konať bez odkladov,“ povedal jeden z nemenovaných zdrojov magazínu.
Orbána na budúci rok čakajú parlamentné voľby, pričom jeho strana Fidesz zaostáva v prieskumoch verejnej mienky za proeurópskou opozičnou alianciou TISZA, ktorú vedie Péter Magyar.
Wadephul: Nemecko pošle Ukrajine 40 miliónov eur na pomoc počas vojnovej zimy
Vzhľadom na prebiehajúce ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 40 miliónov eur na pomoc počas nadchádzajúcej zimy, oznámil v utorok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Pomáhame udržať domovy vykúrené a osvetlené a zabezpečiť, aby sa Rusku nepodarilo zlomiť morálku tých, ktorí bránia svoju vlasť, prostredníctvom jeho cielených teroristických útokov na civilné dodávky plynu a tepla,“ povedal Wadephul v Kanade, kde sa koná stretnutie ministrov zahraničných vecí skupiny G7.
DPA objasňuje, že peniaze použijú na humanitárne opatrenia, ako napríklad na opravu vykurovacích systémov a poškodených domov, na dodávky generátorov a materiálnej pomoci - prikrývok a hygienických potrieb.
Ľudia na Ukrajine sú vystavení štvrtej vojnovej zime, pričom teploty na tomto území v zimnom období môžu klesnúť až k mínus 20 stupňom Celzia.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tvrdí, že viac ako 12 miliónov ľudí na Ukrajine potrebuje pomoc. Táto agentúra nedávno oznámila, že v súčasnosti poskytuje podporu takmer 400.000 ľuďom vo forme peňažných príspevkov, ohrievačov, generátorov a zariadení na uskladnenie energie.
UNHCR upozornila, že ruské sily zintenzívňujú svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo vedie k obmedzeniu dodávok energie, plynu a vody. Najviac ohrození sú najmä ľudia v blízkosti frontu.
Nemecko patrí podľa DPA k hlavným podporovateľom Ukrajiny. Avšak v dôsledku zníženia rozpočtu ministerstva zahraničných vecí sa humanitárna pomoc pre Ukrajinu v tomto roku znížila. V roku 2024 presiahol príspevok Nemecka pre Ukrajinu 400 miliónov eur, no tento rok sa znížil o viac ako polovicu.
Vojna na Ukrajine je jednou z hlavných tém stretnutia ministrov zahraničných vecí skupiny G7. Na stretnutí sa ako hosť zúčastní aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha, informuje DPA.
