V Donbase je až 8000 ukrajinských zajatcov, tvrdia separatisti

Moskva 26. mája (TASR) - Približne 8000 ukrajinských vojnových zajatcov je údajne zadržiavaných v dvoch separatistických "republikách" na východe Ukrajiny – v Doneckej ľudovej republike (DĽR) a Luhanskej ľudovej republike (LĽR). Povedal to vo štvrtok predstaviteľ LĽR Rodion Mirošnik. TASR správu prevzala zo stanice Sky News, ktorá sa odvolala na správy ruských štátnych médií.



"Zajatcov je veľa. Samozrejme, na území Doneckej ľudovej republiky je ich viac, ale aj my ich máme dosť, momentálne je ich celkovo v regióne okolo 8000. To je veľa, pričom denne pribúdajú doslova stovky ďalších," povedal Mirošnik.



Stanica Sky News upozornila, že tieto informácie nie je schopná nezávisle overiť.



Proruskí separatisti tvrdia, že v Donecku sa okrem iných nachádzajú aj ukrajinskí bojovníci, ktorí sa vzdali ruskej armáde v oceliarniach Azovstaľ v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol.



Kyjev očakáva ich skorú výmenu za zajatých Rusov, no Rusko naopak týchto vojakov považuje za svojich zajatcov a podľa vyhlásení viacerých ruských politikov aj tamojších sepratistických lídrov ich dokonca plánuje súdiť.



Experti aj západní politici v tejto súvislosti upozorňujú, že by to bolo v rozpore so Ženevskými konvenciami, ktoré upravujú aj zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Tí podľa týchto medzinárodných dohovorov nesmú byť trestaní za účasť v bojoch, ale len za prípadné vojnové zločiny.