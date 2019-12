V Donbase zahynuli ďalší traja ukrajinskí vojaci

Kyjev 10. decembra (TASR) - Životy troch príslušníkov ukrajinskej armády si v pondelok v Donbase na východe Ukrajiny vyžiadala explózia neidentifikovanej výbušniny. S odvolaním sa na armádne zdroje o tom v utorok informovala agentúra UNIAN.



K incidentu došlo v deň, keď sa v Paríži obnovili mierové rokovania vo formáte tzv. normandskej štvorky.



Ako zhrnula agentúra UNIAN, ich účastníci sa dohodli na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom "všetkých pre všetkých", a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného statusu pre jednotlivé entity v Donbase.



Konflikt na východnej Ukrajine vypukol v roku 2014 po anexii Krymského polostrova Ruskom a po náraste proruských nálad na východe Ukrajiny, od ktorej sa odštiepili dve oblasti — Donecká a Luhanská — a vyhlásili sa za ľudové republiky, čo Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Od vypuknutia konfliktu si boje medzi vládnymi silami a Ruskom podporovanými separatistami vyžiadali viac ako 13.000 obetí.