Ukrajina: V dôsledku zničenia priehrady sa utopili traja ľudia

Kyjev 8. júna (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život v dôsledku zničenia Kachovskej vodnej nádrže v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, uviedli tamojšie médiá. TASR informuje na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian, podľa ktorého ide o prvé potvrdené obete po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril obavy o životy Ukrajincov v Ruskom okupovaných oblastiach postihnutých záplavami.



Exilový starosta Moskvou okupovaného ukrajinského mesta Olešky Jevhen Ryščuk potvrdil, že v Chersonskej oblasti sa v dôsledku zničenia priehrady "utopili traja ľudia".



Zelenskyj v stredajšom posolstve upozornil, že nie je možné predpovedať, koľko ľudí zomrie v Ruskom okupovaných častiach Chersonskej oblasti v dôsledku záplav. Vyzval tiež na "jasnú a rýchlu reakciu sveta" v záujme podpory obetí.



Ukrajinský prezident zároveň ostro kritizoval Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a Organizáciu Spojených národov (OSN), ktoré podľa neho nepomáhajú pri záchranných prácach.



"Naša armáda a špeciálne služby zachraňujú ľudí do najväčšej možnej miery napriek ostreľovaniu. Je však potrebné rozsiahlejšie úsilie," upozornil.



"Potrebujeme medzinárodné organizácie, ako je Medzinárodný výbor Červeného kríža, aby sa okamžite zapojili do záchrannej operácie a pomohli ľudom v okupovanej časti Chersonskej oblasti," dodal Zelenskyj.