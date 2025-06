Ukrajina v Istanbule Rusku predloží plán na mierové riešenie konfliktu

Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajina na pondelňajších rokovaniach v tureckom Istanbule ruskej delegácií predloží svoj návrh plánu na mierové riešenie vojenského konfliktu. Východiskovým bodom pre rokovania o území by podľa Kyjeva mala byť súčasná frontová línia. Vyplýva to z kópie dokumentu, ktorý ma k dispozícii agentúra Reuters, informuje TASR.



Ukrajina ruskej strane navrhne prímerie v trvaní najmenej 30 dní, po ktorom má nasledovať návrat všetkých zajatcov zadržiavaných oboma stranami a ukrajinských detí odvlečených na územie ovládané Ruskom. Následne by sa malo uskutočniť stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.



Ukrajinskí predstavitelia začiatkom tohto týždňa uviedli, že tento plán zaslali ruskej strane ešte pred rokovaniami. Podľa Reuters sú podmienky uvedené v dokumente totožné s tými, ktoré Kyjev Moskve predložil už v minulosti. Ukrajina aj naďalej odmieta uznať Ruskom okupované územia, obmedziť svoje vojenské kapacity a požaduje reparácie.



V Istanbule sa v pondelok uskutoční druhé kolo priamych ukrajinsko-ruských rokovaní. Ukrajinskú delegáciu povedie minister obrany Rustem Umerov a šéfom ruskej delegácie bude poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij.