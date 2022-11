Ukrajina: V Kyjeve by do soboty mali obnoviť dodávky elektriny

Kyjev 25. novembra (TASR) – Dodávky elektrickej energie v ukrajinskej metropole Kyjev sa vrátia na "takmer normálnu úroveň" v sobotu. Uviedol to v piatok poradca ministerstva energetiky Olexandr Charčenko. Citovala ho spravodajská stanica CNN, od ktorej TASR správu prevzala.



Riaditeľ Výskumného energetického centra Charčenko na brífingu povedal, že kľúčovým faktorom obnovenia dodávok elektriny v Kyjeve i celej Ukrajine je prevádzka troch fungujúcich jadrových elektrární v krajine.



"Súdiac podľa situácie, naše jadrové elektrárne dosiahnu normálnu plánovanú kapacitu do dnešného večera. To bude znamenať, že sa vrátime k harmonogramom plánovaných odstávok a ľudia budú dostávať elektrinu minimálne 16 až 18 hodín denne," uviedol Charčenko.



"Kyjev bude mať viac-menej normálne pokrytie elektrinou zajtra," spresnil s tým, že po ruských raketových útokoch je poškodená viac než polovica z "kľúčových zariadení" vysokonapäťovej prenosovej siete. V tejto súvislosti vyzval zahraničie na poskytnutie generátorov s cieľom zmierniť následky ďalších útokov.



Ukrajina je vo veľkej miere závislá od jadrovej energie. Pred februárovou inváziou Ruska vyrábalo 15 reaktorov jej štyroch atómových elektrární približne polovicu z elektriny v krajine, vyplýva z údajov Svetovej jadrovej asociácie (WNA).



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v piatok oznámila, že všetky ukrajinské jadrové elektrárne boli znova napojené na rozvodovú sieť. Od tej boli odpojené v dôsledku stredajšieho rozsiahleho raketového úderu Ruska na Ukrajinu, pripomenula agentúra Reuters.