Ukrajina: V Kyjeve je naďalej bez elektriny 130.000 ľudí

Kyjev 26. novembra (TASR) - Po rozsiahlych útokoch zo strany Ruska boli v sobotu v ukrajinskej metropole Kyjev bez dodávok elektriny naďalej desaťtisíce ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Tamojšia vojenská správa spresnila, že v sobotňajších dopoludňajších hodinách postihoval výpadok prúdu približne 130.000 obyvateľov Kyjeva. Opravné práce by mali byť ukončené do 24 hodín.



Naopak, dodávky vody sa už v ukrajinskom hlavnom meste podarilo obnoviť, uviedli úrady. Problémy so zásobovaním vodou sa môžu podľa nich vyskytnúť ešte na najvrchnejších poschodiach výškových obytných budov.



Desiatkami rakiet a riadených striel sa Rusko tento týždeň v stredu zameralo na ostreľovanie energetickej infraštruktúry Ukrajiny a spôsobilo na nej vážne škody, pripomína DPA. Aj v mnohých iných častiach krajiny zlyhali dodávky elektriny, vody a tepla. Vzhľadom na začiatkom zimy je situácia na mnohých miestach v krajine dramatická.