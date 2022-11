Ukrajina: V Kyjeve obnovili dodávky vody a elektrickej energie

Kyjev 1. novembra (TASR) - V Kyjeve boli obnovené dodávky vody a elektrickej energie po tom, čo ruské raketové útoky spôsobili v pondelok ich výpadok. Oznámil to v utorok kyjevský starosta Vitalij Kličko, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dodávky vody do domácností obyvateľov Kyjeva boli plne obnovené... Obnovené boli i dodávky elektrickej energie," uviedol Kličko na sociálnej sieti Telegram.



Starosta ukrajinskej metropoly zároveň informoval, že stále bude dochádzať k plánovaným prerušeniam dodávok elektrickej energie vzhľadom na "značný deficit v energetickom systéme po barbarských útokoch agresora".



Ukrajinská armáda uviedla, že Rusko vypálilo v pondelok na územie Ukrajiny 55 striel s plochou dráhou letu a desiatky kusov ďalšej munície. Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč označil tieto útoky "za jedno z najrozsiahlejších ostreľovaní" ukrajisnkého územia armádou Ruskej federácie. No zároveň uznal, že vďaka vylepšenej vzdušnej obrane, ktorá zahŕňa aj pomoc od západných krajín, nie je poškodenie také vážne, ako by mohlo byť.



Ukrajinskí predstavitelia uvádzajú, že ruské útoky zničili za uplynulý mesiac približne jednu tretinu ukrajinských elektrárni a vyzývajú preto obyvateľov krajiny, aby šetrili elektrickou energiou.