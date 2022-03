V Kyjeve vyhlásili ďalší zákaz vychádzania

Kyjev 26. marca (TASR) - V ukrajinskej metropole Kyjev zavedú od sobotňajšieho večera do pondelkového rána ďalší zákaz vychádzania, oznámil v sobotu starosta mesta Vitalij Kličko. TASR informácie prevzala zo servisu agentúr AFP a AP a televízie BBC.



Obyvatelia Kyjeva budú môcť od 20.00 h v sobotu do 7.00 h v pondelok miestneho času opustiť svoje domovy len v prípade, ak sa potrebujú presunúť do protileteckého krytu. Kličko v krátkom oznámení tiež uviedol, že vedenie mesta prijalo toto nariadenie na základe rozhodnutia "armádneho velenia".



Počas zákazu vychádzania nebudú otvorené obchody, lekárne ani čerpacie stanice. V prevádzke nebude ani verejná doprava.



Takýto niekoľkodňový zákaz vychádzania už v Kyjeve od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) vyhlásili viackrát. Naposledy bol v platnosti od pondelka večera do stredajšieho rána.