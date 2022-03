V meste Černihiv uviazlo 44 ťažko zranených civilistov vrátane detí

Ľvov 26. marca (TASR) - Štyridsaťštyri ťažko zranených ľudí vrátane troch detí nemohli z ukrajinského mesta Černihiv evakuovať do bezpečnejších oblastí na ošetrenie, pretože ruské jednotky mesto odrezali od okolia, povedal v sobotu starosta Vladyslav Atrošenko. Informovala o tom agentúra Reuters.



Mesto v blízkosti hraníc s Bieloruskom bolo účinne obkľúčené, uviedli v piatok tamojšie úrady s varovaním, že nie je možné evakuovať civilistov či prijať humanitárnu pomoc, pretože most spájajúci Černihiv s ukrajinskou metropolou Kyjev bol zbombardovaný.



Atrošenko pre štátnu televíziu povedal, že situácia je obzvlášť kritická pre 44 zranených, ktorí naliehavo potrebujú ošetrenie.



"Tu nemôžu prežiť v dôsledku závažnosti ich zranení, urgentne potrebujú evakuáciu," povedal starosta Černihivu. Ako dodal, v meste sa stále nachádza do 130.000 ľudí bez kúrenia, elektriny alebo dodávok vody. Černihiv je nayvše podľa neho terčom intenzívneho bombardovania zo strany ruských jendotiek. Informácie nebolo možné nezávisle potvrdiť, pripomína Reuters.



Mesto malo pred vojnou zhruba 290.000 obyvateľov.